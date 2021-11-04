Сотни сторонников конспирологического движения QAnon 1 ноября собрались на площади в Далласе с целью дождаться второго пришествия Джона Кеннеди-младшего, пишет Vice.

Адепты теории заговора собрались на площади, где в 1963 году был убит 35-й президент США Джон Кеннеди. Его сын погиб в авиакатастрофе в 1999 году, однако конспирологи считают, что он мог инсценировать свою смерть, чтобы обмануть Хиллари Клинтон.

Согласно теории заговора, Кеннеди-младший инсценировал свою смерть и все это время скрывался, а сейчас готовится прийти к власти вместе с 45-м президентом США Дональдом Трампом. По мнению адептов QAnon, сын Кеннеди должен стать новым вице-президентом США. Однако за двое суток к сторонникам QAnon так никто и не вышел.

Как пишетWashington Post, теорию о живом Кеннеди-младшем принимают не все сторонники QAnon, так как эта идея слишком маргинальна даже для движения, однако экспертов удивило количество собравшихся на площади.