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«Маленькая Амаль» прошла 8 тысяч километров
Символ страданий детей Сирии —«Маленькая Амаль» — завершила свое пешее путешествие, а вместе с ним и кампанию по привлечению внимания к проблемам беженцев. Длина маршрута растянулась на 8 тысяч километров — из Турции в Великобританию. Путь, по которому сирийские дети бегут от войны на родине, 3,5-метровая ростовая кукла проделала за 12 недель. #trtнарусском #Сирия #дети #беженцы #маленькаяАмаль
«Маленькая Амаль» прошла 8 тысяч километров / Others
4 ноября 2021 г.
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