Исследование оружия и боеприпасов, используемых в войне в Украине, показывает, что Россия систематически раздувает конфликт поставками вооружений, сообщает New York Times, ссылаясь на новый доклад британской компании Conflict Armament Research, профинансированный Евросоюзом и правительством Германии в частности.

Как пишет газета, это исследование дает детальное представление о незаконных поставках оружия в Украину и демонстрирует масштабы торговли оружием, которая подпитывает единственную активную войну в Европе.

Предыдущие анализы поставок российского оружия в Украину опирались на фотографии или данные правительственной разведки. В новом докладе основное внимание уделяется анализу стрелкового оружия и амуниции.

Исследователи изучили десятки винтовок, гранатометов, ПЗРК и тысячи патронов, взятых у захваченных или убитых пророссийских боевиков или на занятых ими позициях. Исследователи изучили найденное оружие, серийные номера и другие опознавательные знаки, позволяющие установить производителей, отмечается в публикации.

В докладе «Оружие войны в Украине» говорится, что сепаратистские силы представляют собой «нечто большее, чем ополченцы, оснащенные оружием, унаследованным от бывшего Советского Союза; скорее они имитируют современные армии и следуют установленной военной доктрине». Кремль последовательно отрицал поставки оружия в Украину, даже после того, как западные правительства задокументировали крупные переброски вооружений через границу. Масштабы поставок оружия марионеточным силам на Востоке Украины, обозначенные в отчете, лишь подчеркивают нестабильность ситуации в регионе, отмечает The New York Times.

В ходе исследования было обнаружено оружие, которое, по мнению его авторов, могло появиться лишь из российских военных арсеналов, отмечает New York Times. Например, они обнаружили несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и мин, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных и, следовательно, не могли быть захвачены и использованы сепаратистами. Также было обнаружено специализированное оружие. По словам исследователей, они задокументировали российский заводской элемент неизвлекаемости или мину-ловушку, которая может быть установлена под основной миной и срабатывает, когда кто-то пытается обезвредить ее.

В докладе отмечается, что автоматы Калашникова, используемые боевиками во время конфликтов в развивающихся странах, обычно собираются из частей разных автоматов. Несоответствующие серийные номера компонентов там – обычное дело. Но на Востоке Украины этого не было, говорится в отчете, что предполагает более прямой путь от завода до поля боя. Аналитики идентифицировали боеприпасы благодаря маркировкам на гильзах, а оружие – по серийным номерам.

Накануне разведка Украины сообщила, что по состоянию на начало ноября этого года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.