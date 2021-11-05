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На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка
Титул «Маленькая мисс Евразии-2021» на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021 завоевала девятилетняя россиянка Еванжелина Мельникова
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка / Others
5 ноября 2021 г.

Девятилетняя россиянка Еванжелина Мельникова победила в конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в турецкой Анталье. Как сообщает ТАСС, девочка завоевала титул «Маленькая мисс Евразии-2021».

Девочки из 20 стран боролись за победу в конкурсе Best Children of Eurasia. Еванжелина стала лучшей, обойдя соперниц из Украины, Германии, Турции. Как и все участницы, она прошла национальный отбор, победив в конкурсах красоты у себя на родине.

В частности, представлять Россию на международном уровне она смогла после выигрыша гран-при Little Miss World Russia в 2020 году.

Главной страстью Еванжелины является балет – она участвовала в ежегодных благотворительных постановках, а также совместно выступала с примой-балериной Большого театра Ольгой Смирновой. Кроме танцев девочка увлекается живописью, играет на фортепиано и изучает английский язык.

Жюри оценило пластику и грацию ребенка. Теперь ее ждет в том числе участие в благотворительных проектах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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