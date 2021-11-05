Турецкая компания Çalik Energy победила в тендере по выбору генподрядчика на условиях «под ключ» в рамках реализации проекта «Строительство двух газотурбинных установок (ГТУ) мощностью по 32 МВт на Ташкентской ТЭЦ».

3 ноября в АО «Тепловые электрические станции» между АО Toshkent issiqlikelektrmarkazi (Ташкентская ТЭЦ) и Calik Energy было подписано контрактное соглашение, сообщила пресс-служба электроцентрали.

По условиям договора стороны должны выполнить поставку оборудования, проектирование объекта, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и сдачу в эксплуатацию. На реализацию проекта отведено 27 месяцев с момента вступления соглашения в силу – его должны сдать к 2024 году.

Стоимость проекта составляет $109,243 млн, в том числе $81,06 млн — средства японского агентства JICA, $15,46 млн – собственные средства предприятия, $12,71 млн – вклад Узбекистана.

С вводом объекта генерирующая мощность Ташкентской ТЭЦ увеличится на 64 МВт, чистая выходная мощность каждой ГТУ составит 27,95 МВт, чистый КПД газовой турбины – 31,4 %.

Ожидаемый отпуск электроэнергии от двух ГТУ составит 458 млн. кВт.ч в год, выработка тепла – 84 Гкал в час. При этом за счет высокоэкономичных технологий будет сэкономлено 219 тысяч кубометров природного газа, выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду снизятся на 200,5 тонн, добавили в Минэнерго.

Сейчас мощность Ташкентской ТЭЦ составляет 57 МВт. Зона действия ТЭЦ по отоплению и горячему водоснабжению распространяется на семь из одиннадцати районов города. Предприятие обслуживает 2158 объектов, в том числе 1190 жилых домов, 209 больниц, школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что турецкая Aksa Energy построит в Узбекистане новую газовую электростанцию комбинированного цикла (сочетающую газовую и паровую турбину) мощностью 240 МВт.