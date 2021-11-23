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Палестинская семья сто лет хранила сбережения османского солдата
Палестинская семья на протяжении века хранила сбережения, оставленные османским военнослужащим во времена Первой мировой войны. Когда солдата отправляли на другой фронт, он завернул свои накопления в кусок ткани и попросил семью торговца сохранить их. Сверток передавался из поколения в поколение. Теперь реликвию передали генеральному консулу Турции в Иерусалиме. #солдат #сбережения #Палестина
Палестинская семья сто лет хранила сбережения османского солдата / Others
23 ноября 2021 г.
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