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В аэропорту Шереметьево 31-летний мужчина с силой бросил об пол 2-летнего ребенка
В аэропорту Шереметьево 31-летний мужчина с силой бросил об пол 2-летнего ребенка / TRT Russian
25 июня 2025 г.

В московском аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Беларуси неожиданно схватил 2-летнего ребенка из Ирана, поднял над головой, а потом с силой бросил об пол.

У мальчика различные повреждения: открытый перелом черепа, гематомы и перелом позвоночника. Он находится в медикаментозной коме в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Подмосковье.

Нападавшего задержали, у него в крови нашли следы наркотиков, СМИ пишут про каннабис. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Семья пострадавшего ребенка бежала от войны через Кабул в Москву так как у них есть российское гражданство.

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