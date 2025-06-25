В московском аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Беларуси неожиданно схватил 2-летнего ребенка из Ирана, поднял над головой, а потом с силой бросил об пол.



У мальчика различные повреждения: открытый перелом черепа, гематомы и перелом позвоночника. Он находится в медикаментозной коме в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Подмосковье.



Нападавшего задержали, у него в крови нашли следы наркотиков, СМИ пишут про каннабис. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.



Семья пострадавшего ребенка бежала от войны через Кабул в Москву так как у них есть российское гражданство.