В Азербайджане впервые отмечают День Победы в 44-дневной Отечественной войне за освобождение исторических земель от оккупации Армении.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, позднее получившую название «Железный кулак».

В ходе 44 дней боевых дней армия Азербайджана освободила от армянской оккупации пять городов, четыре поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот в Карабахе.

Армения, признав поражение, подписала акт о капитуляции, согласно которому обязалась освободить оккупированные территории в Агдамском, Лачинском и Кельбаджарском районах Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, армянская армия была выведена из вышеуказанных районов.

День Победы был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года. Дата для праздника была выбрана неслучайно: именно 8 ноября была освобождена культурная столица Азербайджана, город-символ – Шуша.

Взятие города означало перелом в военной кампании, поскольку продемонстрировало реальную динамику боевых действий в регионе. Армянская сторона традиционно неохотно признавала любое продвижение азербайджанских войск вглубь Карабаха (и, соответственно, свое отступление), и многие военные эксперты отмечали, что штурм Шуши будет сложной задачей. Однако охват населенного пункта и его штурм произошли в считаные дни – к 4 ноября азербайджанцам удалось взять прочный контроль над горами южнее Шуши и дороги от города в сторону Лачина, а в ночь на 5 ноября спецназ ВС Азербайджана достиг трассы и вышел непосредственно к скале, на которой стоит населённый пункт.

В эти дни по всей стране проходят памятные мероприятия. В Баку также прибыла турецкая делегация во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром для участия в праздничных мероприятиях 8 ноября.

Граждане Азербайджана с уважением чтут память военнослужащих, пожертвовавших своими жизнями во имя достижения победы. По данным Минобороны АР, в ходе боевых действий осени прошлого года погибло 2 908 азербайджанских военнослужащих, 6 человек считаются без вести пропавшими.

6 ноября в Азербайджане в центре имени Гейдара Алиева презентовали фильм, посвященный военной операции по возвращению территорий в Карабахе «Шуша, ты свободна!».