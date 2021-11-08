После окончания Второй Карабахской войны прошел ровно год. В масштабах одного из самых кровопролитных конфликтов, разрешение которого оттянулось почти на три десятка лет, этот срок ничтожен для крупных перемен.

Однако, учитывая, что год назад подписано серьезное соглашение трех лидеров – России, Азербайджана и Армении – предполагающее не только урегулирование армяно-азербайджанских отношений, но и создающее новую геоэкономическую реальность в регионе, определенные выводы все же напрашиваются.

Территориальные изменения и «коридоры»

Начнем непосредственно с самого армяно-азербайджанского конфликта. Итак, 9 ноября 2020 года президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписывают меморандум, предполагающий конкретные территориальные изменения. Все те регионы, занятые азербайджанской армией (Джебраил, Физули, Зенгилан, Губадлы, Гадрут, Шуша) во время 44-дневной войны остаются под контролем Азербайджана. Оставшиеся на момент прерванных боев под оккупацией три района вокруг Карабаха – Агдам, Кельбаджар и Лачин – в течение месяца были возвращены Азербайджану.

Эти территориальные изменения свидетельствуют, что меморандум трех лидеров касательно семи районов сработал на 100%.

6 и 9 пункты соглашения предполагали открытие двух коридоров – Лачинского и Зангезурского. Первый коридор успешно реализован. Сообщение между Арменией и Карабахом беспрепятственное. Благодаря этому в Нагорный Карабах вернулись свыше 50 тысяч армян, причем не только мирных жителей. В регион в нарушение суверенитета Азербайджана то и дело ездят армянские министры, провозится военная техника и военные.

С другой стороны, «безопасное транспортное сообщение» между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией, которое по 9 пункту гарантируется Арменией и охраняется силами ФСБ РФ, до сих пор не обеспечено. Ереван под разными предлогами (мол, что это не коридор) препятствует открытию транспортного сообщения, а Москва не может заставить своего союзника выполнять договоренности.

Алиев дал Пашиняну шанс

Несмотря на это, Азербайджан уже приступил к реализации Зангезурского коридора со своей территории. 26 октября во время визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджанский лидер заложил фундамент автодороги «Горадиз – Джебраил – Зангилан – Агбенд», идущий в сторону Зангезура. Учитывая, как Баку в рекордные сроки построил аэропорт Физули, который Алиев открыл в тот же день с Эрдоганом, автомобильная дорога в скором времени подойдет к армянской границе.

Стоит отметить, что Алиев не сильно торопил Пашиняна с открытием коридора через Зангезур на первых порах. Ведь из-за поражения в Карабахской войне ему пришлось пройти сложнейшую проверку на доверие народа – парламентские выборы 20 июня 2021 года. Но коль уж партия премьера набрала уверенное большинство, оправданий оттягиванию реализации транспортных путей у руководства Армении быть не должно.

Нельзя отрицать того, что переизбрание Пашиняна на руку Баку. Ведь избери армяне Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна, то есть реваншистов и виновников развязывания Первой Карабахской войны, меморандум 9 ноября пережил бы откат назад. Кочарян или Саргсян могли отказаться от исполнения сделки или попытаться пересмотреть ее положения.

Предвосхищая такой поворот событий, Алиев предупредил будущих правителей Армении. «Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет – решим силой», – сказал он 21 апреля в интервью Азербайджанскому телевидению (АзТВ).

Выгоды соглашения для Армении и Азербайджана

Если взять главные положения трехстороннего меморандума, то на настоящий момент его реализация больше отвечает интересам армянской стороны. Во-первых, обеспечена безопасность армянского населения. А во-вторых, армяне могут свободно и безопасно ездить из Карабаха в Армению и обратно. В-третьих, по Пункту 9 возвращены внутренне перемещенные лица – то есть армяне вернулись в Карабах. В-четвертых, достигнуто столь нужное Армении прекращение огня – без этого азербайджанские ВС в считанные дни в ноябре 2020 года гарантированно взяли бы Ханкенди (Степанакерт), окончательно вернув весь Карабах в состав Азербайджана. Но сейчас у армянской стороны остаются иллюзорные надежды на особый статус или даже на независимость.

Что же получил Азербайджан в обмен на четыре перечисленных «бонуса», имеющиеся в обойме Армении? Только три района вокруг Карабаха – Агдам, Кельбаджар и Лачин. Если смотреть с позиции «стакан наполовину полон», то такой исход весьма благоприятен для Баку. Ведь три района возвращены без потери крови.

Однако есть и целый ряд недочетов и претензий со стороны Баку. Первое – где реализация беспрепятственного транспортного сообщения через Зангезур (Сюникская область Армении)? Второе – разве Пункт 9 касается только армян? Почему десятки тысяч азербайджанцев не могут вернуться в Нагорный Карабах, в Ходжалы? И третье – до сих пор не выведены армянские ВС из Карабаха в соответствии с Пунктом 4.

Кульминацией сохраняющихся противоречий между Арменией и Азербайджаном спустя год после перемирия остается, конечно же, вопрос политического статуса Карабаха. Ильхам Алиев считает, что вопрос статуса закрыт. Он отрицает понятие «Нагорный Карабах». Регион может претендовать лишь на культурную автономию в составе Азербайджана. Власти в Ереване уверены, что «Нагорный Карабах» должен обрести независимость. 4 ноября замглавы МИД Армении Ваге Геворкян заявил, что на переговорах с Азербайджаном Ереван будет отстаивать именно такую позицию. До 2025 года в Карабахе остаются российские миротворцы.

Так что, скорее всего, решение вопроса будет заморожено до того времени. Моментом истины станет истечение срока пребывания МС РФ, которое по согласию Баку и Еревана может быть продлено. Как найти точки соприкосновения между столь полярными позициями? Этот вопрос ставит Москву в замешательство. Даже официально признавая «Нагорный Карабах» де-юре азербайджанским, Кремль не может оказать давление на Армению, опасаясь, вероятно, потери союзника по ОДКБ и ЕАЭС и его уступки в пользу ЕС, США и НАТО.

Позитивные сигналы

Несмотря на сохранение целого ряда вопросов к реализации трехстороннего меморандума, стоит признать и некоторые позитивные перемены. Армения начала передавать Азербайджану карту минных полей. Состоялся обмен военнопленными с двух сторон. Начата делимитация границ (пускай и с инцидентами, как возле Черного озера в августе). Из Баку и Еревана звучат заявления на уровне первых лиц о готовности к мирным переговорам и налаживанию отношений. 4 октября официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева оценила позитивные сигналы со стороны Еревана.

15 октября Алиев сообщил о готовности начать «переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности» и «по мирному соглашению с Арменией». 12 августа Никол Пашинян тоже подтвердил готовность своей страны к «возобновлению переговоров по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном», добавив, что Ереван «ожидает от Баку конкретных предложений».

Стоит отметить, что трехсторонний меморандум заложил новый формат отношений не только между конфликтующими республиками, но и их соседями. Так, для Армении урегулирование открывает возможность разрешить вековые противоречия с Турцией. Известно, что Пашинян готов встретиться с Эрдоганом. Турецкий президент позитивно смотрит на такую возможность.

Предусмотренная разблокировка всех транспортных коммуникаций в трехстороннем меморандуме (Пункт 9) per se подразумевает и открытие турецко-армянской границы. Турецкая сторона возлагает большие надежды на разблокировку экономических связей. Эрдоган уже предложил создать формат «шестерки» или «3+3» с участием России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии.

Карабах объединил Россию и Турцию

Отдельно стоит сказать о российско-турецких отношениях. Карабахская война, вопреки сложившемуся в некоторых экспертных сообществах мифу, не усугубила двухсторонние отношения или противоречия, а стала еще одним связующим узлом между Анкарой и Баку.

Создание турецко-российского мониторингового центра в Агдаме – символ двухстороннего партнерства на Южном Кавказе и уважения взаимных исторических и геополитических интересов в регионе. Одним словом, Вторая Карабахская война сделала российско-турецкий тандем как формат решения региональных конфликтов еще прочнее.

Подтверждение тому слова Путина о том, что действия Турции в войне соответствуют международному праву. Активное участие в урегулировании войны оставило страны Минской группы ОБСЕ (Францию и США) не у дел.

Подписанный меморандум снизил роль и влияние Ирана на Южном Кавказе, ибо Тегеран потерял свободный доступ в Карабах по трассе М-2 и получил после войны еще более ослабленного союзника в лице Армении. Последние военные учения Ирана на севере – доказательство недовольства ослаблением своих позиций.

В сухом остатке, за год после Второй Карабахской войны Азербайджан за небольшим исключением восстановил свою территориальную целостность. Армения сохранила транспортное сообщение с Карабахом и получила шанс на разблокировку своих границ с Турцией. Россия и Турция закрепили свое ведущее влияние на Южном Кавказе, оттеснив ЕС, США и Иран, и упрочили свои двухсторонние контакты. Если говорить в целом о регионе, то ускоряющий окончательное решение Карабахского конфликта трехсторонний меморандум открывает перед шестью странами уникальный шанс по выстраиванию взаимовыгодных торговых, инвестиционных и экономических отношений.