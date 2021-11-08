Совокупное состояние американских миллиардеров по сравнению с началом прошлого года выросло более чем на $1,8 трлн, сообщает американский Forbes. Издание пишет, что по состоянию на 1 января 2020 года состояния миллиардеров США в сумме были равны $3,4 трлн и с тех пор увеличились почти до $5,3 трлн.

Значительный скачок показателя произошел на фоне роста рынков: индекс крупнейших по капитализации американских компаний S&P 500 с начала прошлого года вырос на 45%, а промышленный индекс Dow Jones Industrial Average – на 27%. Совокупное состояние богатейших американцев обогнало индексы по темпам роста, увеличившись на 56%.

Более половины прироста приходится всего на 20 человек. Лидером по этому показателю стал богатейший миллиардер планеты, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние по сравнению с началом 2020 года увеличилось на $293,7 млрд. Эта сумма больше сложенных вместе состояний сооснователя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффета, подчеркивает Forbes USA. Акции Tesla с начала прошлого года подорожали почти на 1400%.

Второе место по темпам роста состояния занял Джефф Безос (плюс $86,2 млрд): акции основанной им компании Amazon с начала 2020 года выросли в цене на 88%.

Состояние сооснователя Oracle Ларри Эллисона выросло на $65,8 млрд, как и состояние сооснователя Google Ларри Пейджа. Состояние другого сооснователя Google Сергея Брина, которому в материнской компании IT-гиганта Alphabet принадлежит меньшая доля, увеличилось на $63,3 млрд. Ценные бумаги Oracle подорожали на 87%, а бумаги Google – на 120%.

В июне 2021-го вышел доклад ProPublica, в котором описывалось, как самым богатым американцам, в том числе Безосу и Маску, удалось избежать выплаты федерального подоходного налога. Данные Налоговой службы показывают, что самые богатые люди могут, причем абсолютно легально, платить незначительные для их состояния суммы. Они используют стратегии ухода от налогов, недоступные для обычных людей. Состояние миллиардеров происходит из стоимости активов – акций и имущества.

По американским законам налоги предусмотрены только в случае продажи этих активов. За последние годы средняя американская семья зарабатывала около 70 тысяч долларов в год и платила 14-процентный федеральный налог. Для дохода более 628 тысяч долларов с этого года действует налоговая ставка в 37%, но данные ProPublica показывают, что сверхбогатые люди успешно обходят систему. Если сопоставить сумму, в которую Forbes оценивает рост состояния 25 богатейших американцев за период с 2014 по 2018 год, и сумму уплаченных ими налогов, то можно обнаружить, что налоговая ставка для них составила лишь 3,4%. Став богаче на 401 миллиард, они заплатили в общей сложности 13,6 миллиарда налогов.

В 2020 году Bloomberg подсчитал, что за время президентства Дональда Трампа совокупное состояние американских миллиардеров увеличилось на $1 трлн, притом что их количество осталось практически неизменным: 168 человек в начале срока и 166 в конце. Оценка их состояния с ноября 2016 года по ноябрь 2020 года увеличилась с $1,8 трлн до более чем $2,8 трлн. Основная часть богатства досталась еще меньшей прослойке людей – богатейшим из богатых. В совокупности 50 самых состоятельных американцев нарастили свой капитал при Трампе на $835 млрд. Например, самый богатый человек в США и мире Джефф Безос, основатель Amazon, за период президентства Трампа заработал около $121 млрд.