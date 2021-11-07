На своей странице в Facebook 1 октября 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал видео, в котором заявил, что он находится в грузинском городе Батуми. Украинские пограничники в официальном заявлении отметили, что законным путем политик, гражданин Украины, страну не покидал, так как в базе данных нет отметок о пересечении им государственной границы. К ним присоединились их грузинские коллеги с аналогичным заявлением.

Накануне заявления из Батуми, а именно 27 сентября, на своей странице Саакашвили, который много лет не появлялся на родине из-за угрозы оказаться в тюрьме, выложил фотографии авиабилетов на свое имя и имя своей матери Гиули Аласания с датой вылета 2 октября. На эту дату были назначены муниципальные выборы в Грузии, в которых принимала участие основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение», занявшая, по итогам выборов, второе место.

Для властей Грузии 1 октября выдалось жарким днем. До вечера представители МВД и правящей партии выходили с практически одинаковыми заявлениями: «информация о прибытии в Грузию Саакашвили – фейк, данных о его местонахождении нет». Не отставала от представителей власти и оппозиция, поддерживающая Саакашвили.

Медиапространство буквально сотрясали заявление о движущихся на Тбилиси колоннах, к которым вот-вот присоединится экс-президент. Этот марафон заявлений длился до вечера, а потом власти Грузии объявили о задержания виновника торжества.

После ареста опального политика препроводили в тюрьму в городе Рустави, где он сразу же объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом, ведь он все-таки гражданин Украины. Напомним, что первый раз Саакашвили получил гражданство Украины в ускоренном порядке в мае 2015 года. Тогда его в страну пригласил президент Петр Порошенко и предложил должность главы Одесской областной администрации.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили гражданства своим указом. В 2019 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский снова вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины.

В чем обвиняют Саакашвили

После поражения на президентских выборах в 2013 году Михаил Саакашвили покинул Грузию. Спустя некоторое время в 2015 году, после получения им украинского гражданства, он начал активно участвовать в политической жизни своей новой родины. После скандальной отставки экс-президент Грузии, экс-советник и экс-глава администрации Одесской области перешел в ряды непримиримых критиков украинской власти.

Скандалы и провокации стали его фирменным стилем, достаточно вспомнить, как минимум, прорыв украино-польской границы, осуществленный им вместе со своими соратниками, не говоря уже о стандартных митингах в палатках около Верховной Рады Украины, которые, положа руку на сердце, являются обычным и привычным глазу явлением уже многие годы, независимо от находящейся на данный момент в стране власти.

Вернули украинское гражданство Михаилу только в 2019 году, когда новая власть Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским предложила ему использовать свой опыт реформатора на посту главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В то время пока Михаил Саакашвили выстраивал свою политическую карьеру на новой родине, на его старой на него один за другим открывались уголовные дела. Надо заметить, что исторически теплые и дружественные партнерские отношения между Грузией и Украиной всегда слегка омрачали упоминания об экс-президенте.

Грузинская сторона не раз выражала протест и озабоченность по поводу политической деятельности Саакашвили в Украине и требовала его выдачи. Но ни Порошенко, ни Зеленский были неумолимы, и Саакашвили продолжал блистать в украинском медиапространстве.

На экс-президента в Грузии открыто четыре уголовных дела. С 2013 года он объявлен в розыск. Так, Саакашвили и ряд других лиц обвиняют в превышении служебных полномочий в связи с насильственным разгоном протестной акции 7 ноября 2007 года. В августе 2014 года суд заочно выбрал в качестве меры пресечения в отношении Саакашвили заключение его под стражу.

В том же 2014 году прокуратура Грузии выдвинула ему обвинение по еще одному делу – избиению депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Позднее обвинение было переквалифицировано в более тяжкое – организация умышленного причинения тяжелых повреждений здоровью.

Также Саакашвили обвиняется прокуратурой в злоупотреблении служебным положением в резонансном деле об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Знаменитый борец с украинской коррупцией также обвиняется грузинской Фемидой в растрате бюджетных средств в размере 9 млн лари (около 2,8 млн $), которые, по мнению прокуратуры, он использовал в личных целях, в том числе и на косметические процедуры.На все имущество Михаила в Грузии был наложен арест.

Грузинские власти пытались добиться экстрадиции Саакашвили путем объявления его в международный розыск по линии Интерпола, но генеральный секретариат этой международной организации не удовлетворил их запрос. Два раза прокуратура Грузии обращалась к властям Украины с требованием выдачи одиозного политика, но получала отказ. В Украине это объясняли тем, что Саакашвили имеет украинское гражданство, поэтому не подлежит выдаче другим странам согласно Конституции Украины.

Что происходит сейчас?

На сегодняшний день Михаил Саакашвили находится в грузинской тюрьме в городе Рустави и продолжает объявленную с первого дня заключения голодовку. Он контактирует со своим адвокатом и довольно активно проявляет себя в социальных сетях.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова посетила его в тюрьме 27 октября, после чего выступила с заявлением о том, что за 27 дней голодовки появилась реальная угроза жизни Саакашвили, так как важные жизненные показатели опустились до критических значений.

Также Людмила Денисова направила требование в прокуратуру о переводе Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, так как, по ее словам, в тюремной больнице оказать квалифицированную помощь человеку в таком состоянии не представляется возможным. Она отметила, что в колонии, где содержится третий президент Грузии, постоянно дежурит реанимационная бригада.

Сам Михаил называет себя «политическим узником Путина» и считает, что его жизнь находится под угрозой, по всей видимости намекая на то, что в данный момент в Грузии пришли к власти пророссийские силы. В своем письме из СИЗО, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях соратник Саакашвили Ника Гварамия, он утверждает, что уголовные дела в его отношении полностью сфабрикованы в том числе и по заказу Российской Федерации. В то же время, комментируя заявление Саакашвили, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «нам неинтересна его судьба».

В свою очередь представитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в интервью журналистам сказал о том, что «он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну». Надо заметить, что в разные периоды партию «Грузинская мечта» обвиняли в политическом тяготении к России, что в высокой степени связано с тем, что ее создатель – Бидзина Иванишвили, крупнейший грузинский бизнесмен, имел активы в РФ.

Чем на самом деле обусловлен очередной эпатажный поступок экс-президента, сказать сложно. Пока все выглядит так, что, привыкнув к громким скандалам вокруг своего имени в Украине и почувствовав относительную украинскую индифферентность к подобным поступкам, политик решил разыграть эту карту и у себя на исторической родине.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что за внешней эпатажностью вполне может стоять тонкий политический расчет. В любом случае, дальнейшее развитие событий – лишь вопрос времени. Например, украинская сторона официально заявила, что будет добиваться освобождения и возвращения своего гражданина на родину.