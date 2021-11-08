В Турции успешно провели испытания зенитной ракетной системы дальнего действия Siper национальной разработки, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир.

Различные тесты системы ПВО-ПРО, которую планируется ввести в состав сухопутных войск в 2023 году, будут продолжаться, уточнил он в своём Twitter: «Мы успешно завершили еще один этап в разработке нашей системы противовоздушной обороны Siper большой дальности и многоуровневого действия».

По словам Демира, Турция будет стремиться к тому, чтобы иметь до шести различных систем противовоздушной обороны в собственном арсенале.

Проектом Siper руководят турецкие оборонные гиганты Aselsan, Roketsan и Совет по научным и технологическим исследованиям страны. На вооружение турецких ПВО уже находятся зенитный самоходный комплекс Korkut и зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gökdeniz.

Зенитный комплекс малой дальности Sungur ПВО Турции (ПЗРК модульного типа с возможностью вращения на 360 градусов) успешно прошел испытания и готов поступить на вооружение как сухопутных войск, так и ВМС.

Кроме того, начаты поставки системы Hisar-A и производство ракет для Hisar-O. Новая система Siper, по заявлениям Демира, должна иметь характеристики, конкурирующие с российской системой ПВО-ПРО С-400.

О том, что Турция приступила к разработке национальной системы ПРО дальнего радиуса действия Siper («Заслон»), заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в 2018 году на мероприятии, посвященном развитию отечественного оборонпрома в Анкаре. По некоторым данным, испытанная ракета Siper Blok-I разработана на базе Hisar-RF для средневысотного ЗРК Hisar – установка ускорителя позволила резко – почти в два раза - увеличить радиус поражения, сейчас он составляет более 70 км.

Система Hisar включает зенитные ракетные комплексы средней дальности Hisar, малой дальности Hisar-A и общую систему управления огнем. Разработчиком зенитных управляемых ракет для обеих ЗРК выступает Roketsan. Баллистические летные испытания ЗУР малой дальности Hisar-A были начаты в октябре 2013 года, а ЗУР средней дальности Hisar-O для комплекса Hisar – в августе 2014 года.

ЗРК войсковой ПВО Hisar-А (ранее известный как T-LALAMIDS) использует ЗУР Roketsan Hisar-A (AIHSF) с максимальной дальностью стрельбы 15 км и досягаемостью 5 км. Пусковая установка с четырьмя поднимающимися контейнерами вертикального старта ЗУР размещена на гусеничном бронированном шасси FNSS ACV-30.

ЗРК средней дальности Hisar (ранее известный как T-MALAMIDS) использует ЗУР Roketsan Hisar-O с максимальной дальностью стрельбы 25 км и досягаемостью 10 км. Пусковая установка с шестью поднимающимися контейнерами вертикального старта ЗУР размещена на автомобильном шасси Mercedez-Benz 2733 с колесной формулой 6х6.

Зенитная ракетная система малой и средней дальности Hisar прошла успешные испытания в 2019 году. После Министерство оборонной промышленности Турции объявило о начале разработки ЗРК большой и средней дальности Hisar-U – есть предположения, что это как раз и есть другое название системы Siper. В марте 2021-го были проведены успешные испытания зенитного ракетного комплекса средней дальности Hisar-O+.