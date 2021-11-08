Министерство обороны России может заказать для Военно-морского флота РФ ударные беспилотники КУБ-БЛА разработки входящей в концерн «Калашников» компании ZALA Aero, сообщает «Коммерсант».

В российское военное ведомство могут поступить ударные беспилотные летательные аппараты для охраны морских границ с возможностью запуска с надводных носителей. Первая партия может составить несколько сотен беспилотников.

КУБ-БЛА – единственный в РФ малогабаритный барражирующий боеприпас для массированного применения. За время испытаний и опытной эксплуатации комплекса поступили предложения о расширении функционала, в том числе о морском базировании. Завершены все государственные испытания, до конца 2021 года комплекс будет готов к принятию на вооружение.

«Мы получили достаточное количество запросов от иностранных заказчиков, но приоритетным для нас является Минобороны. Говорить о поставках за рубеж мы сможем только после выполнения гособоронзаказа», – рассказали газете в ZALA Aero.

Сухопутная версия КУБ-БЛА, согласно данным ZALA Aero, имеет размах крыла 1,2 м при длине 0,95 м и массе полезной нагрузки 3 кг. Скорость полета – 80–130 км/ч, продолжительность полета – около 30 минут.

Стоимость российского КУБ-БЛА не раскрывается, для иностранных аналогов она составляет до $160 тысяч в зависимости от характеристик.

Россия намерена занять в среднесрочной перспективе 10% мирового рынка военных беспилотников, говорилв октябре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, сейчас активно продвигается на экспорт разведывательно-ударный дрон «Орион-Э». При этом Шугаев заверил, что уже не за горами то время, когда РФ абсолютно точно потеснит основных конкурентов на рынке военных беспилотников, а именно США, Израиль и Турцию.