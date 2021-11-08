Около 5,8 миллиона иностранных туристов посетили Стамбул за первые девять месяцев 2021 года, сообщает Hürriyet Daily News.

Только в сентябре город посетили почти 976 тысяч иностранных туристов, что на 111% больше, чем в том же месяце 2020 года. Около 973 тысяч туристов прибыли в город авиарейсами, что на 112% больше в сравнении с 2020 годом. Количество прибывшим морем выросло на 6% по сравнению с прошлым годом.

Порядка 70% международных туристов (687 тысяч человек) использовали в качестве пункта въезда международный аэропорт Стамбул, а еще 29% (284 тысяч туристов) – прибыли в город через аэропорт Сабиха Гекчен в азиатской части мегаполиса.

Список иностранных гостей Стамбула возглавили иранцы – в сентябре город принял около 106 тысяч иранских туристов, за ними следуют граждане России – около 82 тысяч человек. Немцы составили третью по численности группу отдыхающих (79 тысяч человек), а иракцы – четвертую (54 тысяч). Кроме того, в сентябре Стамбул посетили 34 тысячи туристов из Франции и 33 тысячи гостей из США, а также 30 тысяч украинцев.

В октябре TRT на русском писал, что из международных направлений в минувшем месяце первое место в мире по количеству заявленных пассажирских кресел занял маршрут Москва – Анталья.