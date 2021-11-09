Минюст России признал экстремистским советский фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство внесло антисионистскую картину, снятую в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве, в список экстремистских материалов. Фильм считается псевдодокументальным и не демонстрировался в широком прокате.

Решение о запрете картины было принято Сыктывкарским городским судом по итогам лингвистического исследования. Исследование показало, что фильм содержит «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по совокупности признаков: национальному и идеологическому — «сионистов, а также евреев как национальной группы в целом»».

В фильме сионистов обвиняют во враждебных действиях в отношении арабов, чехов, словаков, а также палестинцев. Кроме того, на них возлагается ответственность за финансовую помощь фашистской Германии в подготовке ко Второй Мировой войне.

В сентябре стало известно, что Роскомнадзор закажет систему для поиска экстремизма по видео. Победитель тендера должен будет разработать техническое задание к системе «Окулус» на основе искусственного интеллекта. Цена контракта — 15 млн руб. Как пояснили «Коммерсанту» в Главном радиочастотном центре, подведомственном Роскомнадзору, фото- и видеоматериалы в интернете превалируют над текстом и «именно в таком контенте появляется все больше запрещенной законами России информации». Планируется, что система будет распознавать на фото или видео не только запрещенную символику, но и текст.

В июле в России ограничили доступ к крупному сайту с текстами песен Genius из-за публикации материалов с пропагандой экстремизма и наркотиков. По данным проекта «Роскомсвобода», суды разных регионов и в разное время признавали запрещенными 30 текстов песен, размещенных на genius. com. Некоторые решения судами принимались еще в 2015 году, однако дата блокировки у всех одна — 26 июля 2021 года. Судя по доменным именам заблокированных текстов, среди них были имеющие отношение к движению «Талибан», а также к употреблению наркотиков и самоубийству.