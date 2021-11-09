Россия продолжает движение в сторону распределительной модели экономики, где все больше и больше людей зависят от денег, выплачиваемых государством. В третьем квартале 2021 года 23,1% денежных доходов российских граждан были обеспечены теми или иными выплатами из бюджета, пишет портал finanz.ru со ссылкой на статистику Росстата.

По данным finanz.ru, за три месяца россияне получили 17,716 триллиона рублей. Из них 4,091 триллиона пришлись на пенсии, пособия, выплаты на детей и раздачу денег перед выборами. Эти предвыборные выплаты стоили госбюджету 700 миллиардов рублей. Отмечается, что доля «социальных денег» в доходах граждан стабильно растёт последние 13 лет, достигнув максимума с 2000 года. Тогда напрямую от государства зависел каждый седьмой рубль доходов — 14,1%. К 2007 году соцвыплаты занимали всего 11,9% денежных доходов россиян. Это минимум, с которого начался рост. В 2012 году доля государства в доходах населения выросла до 19,4%, оставаясь возле этой отметки до конца десятилетия. По итогам 2020 года она достигла 20,8%.

«С точки зрения доходов мы продолжаем дрейф в сторону СССР, когда наше благосостояние зависело преимущественно от государства. Подобный тренд, безусловно, способствует снижению уровня протестной активности в обществе, которое всё более зависимо от власти», — цитирует экономиста банка Центрокредит Евгения Суворова издание.

Как следует из статистики, из доходов российских граждан вытесняется прибыль от бизнеса и собственности. В 2000 году 14,1% доходов приходились на предпринимательскую деятельность, но в 2010-м эта доля упала до 8,8%, к 2015-му — до 6,5%. В прошлом году из-за пандемии вовсе обновила минимум — 5,2%.

В 2021-м российский бизнес остался в состоянии упадка, несмотря на заявления властей о победе над кризисом и возвращении экономики к доковидным показателям. За 6 месяцев 2021-го в стране закрылись 545,8 тысячи индивидуальных предприятий, это почти в два раза больше, чем год назад.

C учетом юрлиц, за полгода экономика страны потеряла 724 тысячи предпринимателей, а общая скорость «вымирания» бизнеса — почти 4 тысячи компаний в день — стала рекордной за 8 лет.

Ранее TRT на русском писал, что в России доля разводов по причине бедности увеличилась за последние восемь лет с 20 до 33%. За пять месяцев 2021 года в России было заключено 267 тысяч браков и зафиксировано 252 тысячи разводов.