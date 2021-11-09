ПОЛИТИКА
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Сотни богатых чиновников РФ получили субсидии на жилье как нуждающиеся
В многолетней очереди за жильем все еще стоят 248 ветеранов Второй мировой войны, но это не мешает высокопоставленным чиновникам, владеющим дорогой недвижимостью, получать миллионные льготы
Сотни богатых чиновников РФ получили субсидии на жилье как нуждающиеся
Фото: РБК       / Others
9 ноября 2021 г.

Многие высокопоставленные российские чиновники получают от государства многомиллионные субсидии на улучшение жилищных условий как «нуждающиеся», несмотря на наличие дорогих квартир и загородных домов. Об этом сообщается в совместном расследовании «Важных историй» и «Трансперенси интернешнл — Россия».

Среди таких чиновников — министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев и другие. Основанием для таких решений является указ «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения», который в 2009 году подписал Путин. Согласно документу, субсидии должны выделяться чиновникам, которые переехали по работе в другой регион и не имеют там жилья.

По данным расследователей, в 2015 году Кравцов, тогда возглавлявший Рособрнадзор, вместе с супругой задекларировал пять квартир общей площадью более 300 квадратных метров и дачный дом размером 73,6 квадратных метра. В 2016 году семья продала две квартиры, заработав на этом более 18 млн рублей. После этого семья была признана «нуждающейся», поскольку формально Кравцов ухудшил свое жилищное положение.

В том же году он получил от государства жилищную субсидию в размере 16,6 млн рублей, а еще через четыре года министр приобрел два жилых помещения площадью 213,6 и 45,9 квадратных метров.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев переехал в Москву в 2014 году, оставив в Красноярске семью и три квартиры общей площадью 240,1 квадратных метра. В 2016 году чиновник получил государственную субсидию в 15 млн рублей, и в этом же году у него появилась трехкомнатная квартира в Скорняжном переулке в центре Москвы. По подсчетам журналистов, Развозжаев мог бы приобрести эту квартиру и без помощи государства, продав свое имущество в Красноярске, но семья чиновника избавилась от квартир в родном городе только в 2018 году.

Среди других политиков, признанных «нуждающимися» в государственной помощи, оказались заместитель министра спорта и двоюродный брат Рамзана Кадырова Одес Байсултанов, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, посол России во Франции Алексей Мешков и заместитель министра культуры Алла Манилова.

Как отмечают расследователи, в многолетней очереди за жильем все еще стоят 248 ветеранов Второй мировой войны. Многие из них умирают, так и не дождавшись новоселья. Например, в феврале умер 94-летний Вагаршак Хачатрян, которому московские власти более десяти лет отказывали в улучшении жилищных условий из-за того, что его квартира на 40 квадратных сантиметров превышала необходимый минимум для получения отдельного жилья.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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