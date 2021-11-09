Многие высокопоставленные российские чиновники получают от государства многомиллионные субсидии на улучшение жилищных условий как «нуждающиеся», несмотря на наличие дорогих квартир и загородных домов. Об этом сообщается в совместном расследовании «Важных историй» и «Трансперенси интернешнл — Россия».

Среди таких чиновников — министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев и другие. Основанием для таких решений является указ «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения», который в 2009 году подписал Путин. Согласно документу, субсидии должны выделяться чиновникам, которые переехали по работе в другой регион и не имеют там жилья.

По данным расследователей, в 2015 году Кравцов, тогда возглавлявший Рособрнадзор, вместе с супругой задекларировал пять квартир общей площадью более 300 квадратных метров и дачный дом размером 73,6 квадратных метра. В 2016 году семья продала две квартиры, заработав на этом более 18 млн рублей. После этого семья была признана «нуждающейся», поскольку формально Кравцов ухудшил свое жилищное положение.

В том же году он получил от государства жилищную субсидию в размере 16,6 млн рублей, а еще через четыре года министр приобрел два жилых помещения площадью 213,6 и 45,9 квадратных метров.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев переехал в Москву в 2014 году, оставив в Красноярске семью и три квартиры общей площадью 240,1 квадратных метра. В 2016 году чиновник получил государственную субсидию в 15 млн рублей, и в этом же году у него появилась трехкомнатная квартира в Скорняжном переулке в центре Москвы. По подсчетам журналистов, Развозжаев мог бы приобрести эту квартиру и без помощи государства, продав свое имущество в Красноярске, но семья чиновника избавилась от квартир в родном городе только в 2018 году.

Среди других политиков, признанных «нуждающимися» в государственной помощи, оказались заместитель министра спорта и двоюродный брат Рамзана Кадырова Одес Байсултанов, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, посол России во Франции Алексей Мешков и заместитель министра культуры Алла Манилова.

Как отмечают расследователи, в многолетней очереди за жильем все еще стоят 248 ветеранов Второй мировой войны. Многие из них умирают, так и не дождавшись новоселья. Например, в феврале умер 94-летний Вагаршак Хачатрян, которому московские власти более десяти лет отказывали в улучшении жилищных условий из-за того, что его квартира на 40 квадратных сантиметров превышала необходимый минимум для получения отдельного жилья.