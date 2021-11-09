Такой вывод следует из публикации «Кавказского узла», в которой представители диаспоры в Турции и общественники анализируют последствия «шпионской истории» с задержанием 8 октября шести иностранных граждан.

«Провалившаяся операция с агентами, отношение к которым может иметь Делимханов, а также все то, что этому предшествовало, очевидно, имеет прямое отношение к деятельности по слежке за чеченскими диссидентами и организации покушений. В определенной степени это является сигналом для властей Чечни и лично Делимханову, что его попытка закрепить Турцию в силовой компоненте своего функционала не имеет никаких перспектив. Турецкие власти и спецслужбы страны не позволят осуществление здесь убийств и бандитских операций», — приводит издание комментарий ветерана турецких спецслужб.

Четверо из задержанных — россияне. Старший группы — уроженец Чечни Беслан Расаев получал поручения непосредственно от находящегося в международном розыске Казбека Дукузова, ранее фигурировавшего в многочисленных делах как близкий соратник Адама Делимханова.

Источники издания объясняют официальное молчание турецкой стороны ожиданием итогов расследования и возможных запросов российской стороны о выдаче арестованных.

«Очевидно, что если последуют подобные предложения от российской стороны, то история выходит из разряда «региональных, бандитских», — заявил источник издания.

Как сообщал TRT на русском, 8 октября в результате совместной операции отдела по борьбе с терроризмом МВД Турции и Национальной разведывательной организации MİT в Стамбуле и Анталье были задержаны шестеро иностранных граждан. Это россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Вместе с ними арестовали украинца Игоря Ефрима и узбекистанца Амира Юсупова. 20 октября суд в Стамбуле избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста, они помещены в изолятор в стамбульском районе Мальтепе.