Турция намерена приступить к реализации проектов строительства второй и третьей атомных электростанций, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

Сейчас на южном побережье страны, в провинции Мерсин строится первая атомная электростанция – «Аккую». АЭС сооружается по российскому проекту.

«Мы планируем ввести в эксплуатацию первый блок АЭС «Аккую» в 2023 году. После «Аккую» мы быстро начнем подготовку к строительству второй и третьей станций. Мы стремимся обеспечить нашу страну атомной энергией», – заявил глава государства.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре Эрдоган заявил, что Россия также может принять участие в строительстве второй и третьей турецких атомных электростанций.

«Мы говорили с господином Путиным о строительстве еще двух атомных станций, помимо «Аккую». Он согласился поработать над этим вопросом», – сказал Эрдоган.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4 800 мегаватт. Первый блок станции будет введен в эксплуатацию в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики. Три оставшихся энергоблока должны начать работу к концу 2026 года.

АЭС будет вырабатывать электроэнергию на протяжении 60 лет. Планируется, что атомная электростанция обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии. После ввода станции в эксплуатацию на ней будут работать 3,5 тысячи человек.