Израиль уже два года обширно применяет программу распознавания лиц для слежки за палестинцами на территории оккупированного Западного берега реки Иордан, пишет Washington Post.

Израильские военные используют для этого программу Blue Wolf, рассказали газете бывшие солдаты израильской армии. Blue Wolf сопоставляет фотографии с внутренней базой изображений и дает израильтянам информацию — необходимо ли задержать палестинца или стоит отпустить. База в этом приложении — сокращенная версия массива данных из системы Wolf Pack, в которой содержатся данные о каждом палестинце на Западном берегу (фотографии, семейная история и уровень опасности для окружающих).

Один из военных рассказал, что в 2020 году во время патрулирования Хеврона им поручили сделать как можно больше фотографий палестинцев. Снимки они выгружали в Blue Wolf. Каждое подразделение армии сделало сотни фотографий, а военных даже награждали дополнительными выходными.

Кроме того, в Хевроне была установлена сеть камер Hebron Smart City с системой распознавания лиц. Это позволяет солдатам на контрольно-пропускных пунктах идентифицировать палестинцев еще до предъявления документов. Иногда камеры иногда направлены даже на дома людей, что в режиме реального времени позволяет контролировать их передвижение.

Подобную биометрическую идентификацию в Хевроне применяют без уведомления палестинцев и согласия с их стороны. Израильская армия аргументирует подобный подход необходимостью предотвращения террористических актов. Исполнительный директор правозащитной группы Breaking the Silence Авнер Гварьяху сказал газете, что такая технология является еще одним инструментом угнетения и подчинения палестинского народа.