Авиарегулятор Узбекистана «Узавиация» до 25 ноября приостановил разрешение российской авиакомпании I Fly Airlines на полеты, сообщает РБК со ссылкой на Министерство транспорта республики. Решение было принято в связи с инцидентом, который накануне произошел в аэропорту города Навои. Клиенты I Fly Airlines приобрели билеты для полетов в Москву и Санкт-Петербург. После прибытия в аэропорт они обнаружили, что соответствующих рейсов нет в расписании. В здании аэропорта Навои скопились около 200 пассажиров, которые покинули его только после того, как авиакомпания пообещала вернуть деньги за билеты. «Узавиация» указала, что рейсы были организованы без разрешения авиационных властей Узбекистана. В ведомстве подчеркнули, что предупреждение о прекращении практики реализации авиабилетов без согласия на выполнение чартеров было направлено I Fly Airlines еще в октябре 2020 года.

«Узавиация» предупредила, что в случае повторения подобных инцидентов со стороны иностранных авиакомпаний агентство будет отзывать эксплуатационные разрешения на выполнение полетов. В свою очередь пассажирам перед покупкой или кассирам перед продажей авиабилетов рекомендовано ознакомиться со статусом планируемого рейса на сайте «Узавиации» в разделе «Информационное табло».

Гендиректор российской авиакомпании Кирилл Романовский заявил, что власти Узбекистана с 15 октября ввели ограничения, касающиеся схемы выполнения полетов и пассажирской загрузки при выполнении чартерных рейсов, что «существенно осложнило выполнение полетов в Узбекистан». Речь, в частности, шла о запрете загрузки более 300 пассажиров.