Израильские военнослужащие столкнулись с необычным противником — дикими свиньями. Как отмечает портал walla. co. il, недавно родители солдат 877-й территориальной дивизии, проходящих срочную службу на военной базе «Офер» в окрестностях Иерусалима, пожаловались командирам на неудовлетворительные условия службы и безопасности.

По словам срочников, забор по периметру не поддерживается в надлежащем состоянии, в нем есть дыры, что позволило диким животным проникнуть на ее территорию и чувствовать себя там вольготно, попутно нанося ущерб армейскому имуществу.

Солдаты и их родители потребовали немедленно решить проблемы с обеспечением безопасности на военной базе, а также позаботиться о соблюдении санитарных условий. Бродящие по территории базы кабаны ставят под угрозу здоровье военнослужащих, потому что могут переносить болезни, а иногда даже нападать на людей, как это произошло недавно в районе Хайфы.

Дыры в заборе могут привести к проникновению на военную базу не только диких животных, но и диверсантов, которые без проблем могут напасть на солдат либо украсть армейское имущество, указывают родители израильских солдат и журналисты.

В последние годы израильские города нередко подвергаются нашествиям диких кабанов — ситуация особенно обострилась из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19. Если ранее животные забредали в города ночью, то сейчас вольготно разгуливают по улицам даже днем.

В 2020 году газета The New York Times писала о том, что в Хайфе с населением 300 тысяч человек дикие животные свободно гуляют со своими детенышами по улицам, роются в мусоре, отбирают корм у бездомных кошек и собак, пугают домашних питомцев, вытаптывают газоны, гоняются за людьми и даже кусают их за ноги. Жителям города приходится постоянно быть начеку, а в случае опасности отбиваться от диких животных палками. По одной из версий, пожары 2016 года вынудили их покинуть привычное место обитания и прийти в город, а согласно другой, кабанов привлек мусор, который у местных жителей в избытке.

Мэрия не знает, как бороться с кабанами, тем более с 2019 года их отстрел в Хайфе запрещен. В ноябре 2021-го управление охраны природы и национальных парков выдало мэрии Хайфы разрешение на выселение из города шестерых кабанов. Как сообщалаизраильская газета «Кольбо Хайфа ве-Крайот», шесть животных, среди которых не должно быть кормящих самок, будут отловлены с помощью специальных ловушек. К ним будут прикреплены датчики для отслеживания передвижений. Операция по отлову и переселению будет осуществляться ветеринаром под надзором окружного эколога. По данным газеты, кабанов планируется переселить в леса горы Кармель, более точная локация не называется.