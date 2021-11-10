Документ об общем авиационном пространстве (ОАП) между странами Европейского Союза и Украиной, путь к которому занял восемь лет, наконец-то заработал. Впрочем, сейчас договор еще должен пройти процедуру ратификации.

Не стоит путать договор общего авиационного пространства с еще одним международным договором «Открытое небо», который позволяет его участникам облетать территории друг друга, ведя аэрофотосъемку. Это тема для отдельного материала.

Сегодня же мы попробуем разобраться, что означает договор открытого европейского авиационного пространства. Что принесет ОАП простым путешественникам и как отразится на авиакомпаниях?

Почему так долго?

Авиасообщения между государствами, как правило, регулируются двусторонними международными договорами о воздушном сообщении. Таким образом регулируются маршруты, количество рейсов в неделю и перевозчики. На сегодняшний день авиасообщение Украины работает таким образом более чем с 70 странами. Чтобы получить статус международного перевозчика, компания должна доказать, что либо является принадлежащей государству, либо ее собственник является гражданином этой страны.

Это условие создано для защиты национальных компаний, чтобы исключить факт выхода на рынок дочерних компаний иностранных перевозчиков и монополизации рынка. Но из-за этого страдают пассажиры, так как для них национальный перевозчик фактически становится монополистом, и, как правило, этот факт отражается на стоимости билетов.

Концепция общего европейского авиапространства подразумевает организацию единого рынка авиауслуг, утверждения единых правил, процедур и стандартов в области безопасности, регулирования перелетов и обслуживания. Кроме упрощения авиасообщения, между странами ЕС ОАП открывает возможности получения прав на внутренние авиарейсы внутри ЕС и Украины. Выигрывают от этого в конечном итоге пассажиры, так как высокая конкурентность на рынке любых услуг, и авиауслуги не исключение, всегда ведет к улучшению качества и снижению стоимости.

Украина заинтересовалась возможностями «открытого неба» еще в 2007 году. Создание общего авиационного пространства обозначили в договоре об ассоциации с ЕС. В 2013 году текст договора был согласован с Евросоюзом и был готов к подписанию. Но, по независящим от украинской стороны причинам, его подписание затянулось на 8 лет.

Причина была исключительно формальная: сначала обострение отношений между Великобританией и Испанией по поводу спорного аэропорта Гибралтар, затем процесс Брексит. Фактически, только когда британцы по понятным причинам устранились от переговоров, подписание договора наконец-то стало полностью реальным.

Итак, договор подписан, и ЕС подчеркивает, что он начнет действовать в ближайшее время, не дожидаясь процедуры ратификации и одобрения всеми странами ЕС. Впрочем, точные сроки все равно не уточняются.

Стоит заметить, что не все пункты договора заработают прямо сейчас. В рамках договора существуют два переходных периода, для прохождения которых Украина должна существенно изменить свое законодательство в области регулирования авиасообщений. Как показывают проводимые реформы в Украине, самым трудным и затяжным является процесс изменения законодательства.

Что же заработает сразу?

С началом действия договора европейские и украинские компании смогут осуществлять неограниченное количество прямых рейсов между различными пунктами ЕС и Украины. Это то, что упрощенно называют «открытием Украины для лоукостов».

Для украинских путешественников этот пункт наиболее притягателен, ведь, получив возможность свободно путешествовать с 2016 года после либерализации визового режима, поток туристов в ЕС увеличился в разы, а если добавить к этому доступные услуги лоукостов, то украинские эксперты прогнозируют рост пассажиропотока с 25 млн в год в 2019 году до 40 млн в год после старта «открытого неба».

Другим приятным моментом для украинских пассажиров является изменение правил компенсации при перевозке как пассажиров, так и багажа в случае долгих задержек, порядок выплат составляет от 250 до 600 евро. Выполнение этой нормы является обязательным, что очень порадует украинских путешественников.

Что получат авиаперевозчики?

На первом этапе ни европейские, ни украинские перевозчики не получат доступа к внутренним перевозкам друг друга. Для украинских пассажиров это самый неприятный момент. Тут нужно заметить, что внутреннее авиасообщение между украинскими пунктами — удовольствие недешевое, и, к примеру, стоимость билета на внутренний рейс составляет порядка 100 евро. Если на рынке появятся авиакомпании-конкуренты, то цена билетов существенно снизится, придя в соответствие ценам на билеты у лоукостов в странах ЕС.

После имплементации Украиной обязательств европейского законодательства для западных перевозчиков откроются возможности выполнения внутренних рейсов в Украине и рейсов сложной конструкции по схеме ЕС — Украина — другая страна, или ЕС — страна Восточного партнерства — Украина — другая страна. Для украинских перевозчиков возможности претендовать на рейсы сложной конструкции также будут доступны, впрочем, внутренние рейсы в ЕС останутся закрыты.

Такое положение вызывает беспокойство у авиаперевозчиков Украины. В период пандемии многие авиакомпании по всему миру оказались не просто в тяжелой ситуации, а на грани банкротства. И если в том же ЕС многие авиакомпании получают серьезную финансовую поддержку своих государств, то украинские этим похвастаться до сих пор не могли. Договор регулирует и этот вопрос в пользу авиакомпаний.

Договор «Открытое небо» убирает монополию на получение слотов в аэропортах Украины. На этом этапе украинские авиаперевозчики смогут снова получать их наравне с национальными перевозчиками стран ЕС и лоукостерами. И снова от конкуренции в этой ситуации выигрывает пассажир. Однако следует учитывать тот факт, что любой маршрут имеет предел пассажиропотока, и безграничного количества рейсов, конечно, ожидать не стоит.

Становится доступной еще одна возможность: продажа не только «своих» авиабилетов, но и авиабилетов других перевозчиков, доход от которой без налогообложения будет перечислен материнской компании.

Подводя итог, следует отметить, что действие договора об Общем авиационном пространстве открывает новые возможности для гражданских авиаперевозчиков Украины, для пассажиров и для страны в целом. Несмотря на все предубеждения и опасения участников рынка, этот новый этап в бизнесе авиаперевозок дает инструменты, регулирующие такие важные моменты, как равная доступность слотов для всех, гибкая регулировка рейсов без ограничений, а имплементацию общих стандартов безопасности вообще сложно переоценить, особенно учитывая тот факт, что некоторые авиакомпании в Украине работают, не заключив трудовой договор даже, например, со своими пилотами.