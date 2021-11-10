В России разработана зенитная ракетная система С-550, об этом стало известно из выступления министра обороны Сергея Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС.

«Министр обороны напомнил, что с 1 по 3 ноября верховный главнокомандующий провел в Сочи очередную серию совещаний с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания.

О существовании в России комплекса ПВО-ПРО под индексом С-550 не сообщалось. Единственный проект, носивший подобное название, разрабатывался еще в конце существования СССР в ЦКБ «Алмаз» — мобильная объектовая система противоракетной обороны ближнего перехвата С-550. Ее разработка велась наряду с другой системой ПРО ближнего перехвата С-375 (также в ЦКБ «Алмаз»), на базе проекта системы ПРО С-225 для защиты стратегически значимых объектов страны — ее отдельных особо важных административных и промышленных центров.

Прекращение работ по системе ПРО С-550 осуществлялось одновременно с закрытием ряда проектов других советских КБ в сфере обороны в рамках соглашений, достигнутых в ходе встречи Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева с президентом США Рейганом в Рейкьявике 11-12 октября 1986-го. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года. Неизвестно, имеет ли отношение этот закрытый проект к новой системе, упомянутой министром обороны.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко предположил в разговоре с РБК, что С-550 — некоторая версия, отличающаяся дополнительным набором боевых характеристик по сравнению с базовой С-500.

Комплексы С-350 и С-500 уже стоят на вооружении российских войск. Комплекс ПВО средней дальности С-350 «Витязь» должен заменить ЗРС С-300 нескольких модификаций и комплексы «Бук», а поставки новой ЗРС С-500 «Прометей» начались лишь недавно. «Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана», — сообщал в середине сентября вице-премьер Юрий Борисов.