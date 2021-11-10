Во всех районах и городах Узбекистана ежегодно будут выбирать по махалле, в которой обустроят фитнес-улицу для пропаганды здорового образа жизни. Такое поручение дал 9 ноября президент Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба главы государства.

На эти цели планируется выделить 100 млрд сумов ($9,4 млн). 5 ноября президент Узбекистана также подписал постановление о том, что в регионах республики в 2021–2025 годах будет построено 1164 спортивные площадки по типовым проектам для занятия бадминтоном, стритболом и воркаутом. В двухмесячный срок будут разработаны типовые проекты спортивных площадок с учетом «своеобразных особенностей регионов», интересов, пожеланий и численности населения, а также их инфраструктуры.

Согласно документу, в Узбекистане будут ежегодно проводиться спортивные соревнования по приоритетным видам спорта: по ходьбе и бегу, мини-футболу, бадминтону, стритболу и воркауту. С 1 января 2022 года также вводится трехэтапная система выявления, выбора и отбора талантливой молодежи по вышеперечисленным видам спорта в регионах.

Шавкат Мирзиёев отметил, что количество пользователей платформы «Здоровый образ жизни» достигло 600 тысяч человек, которым за ходьбу заплатили в общей сложности 18 млрд сумов ($1,7 млн). Президент поручил Минфину в следующем году дополнительно выделить 60 млрд сумов ($5,6 млн) на усиление пропагандистской работы в этом направлении и дальнейшее расширение круга пользователей ЗОЖ-платформы.

С 2022 года жители Узбекистана старше 40 лет (10 млн человек) будут не реже одного раза в год проходить в семейных клиниках и медицинских бригадах адресный скрининг, было отмечено на совещании. Будет создан единый электронный реестр больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. В каждой махалле организуют «школы здоровья для гипертоников».

Районные лаборатории обеспечат коагулометрами и необходимыми реагентами. Лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, такие как эналаприл, будут на регулярной основе бесплатно распространять среди более чем 200 тысяч нуждающихся в них людей. На лекарственные препараты и медицинские изделия из госбюджета выделят 580 млрд сумов ($54,4 млн).

Ранее TRT на русском писал, что жителям Узбекистана в возрасте от 18 лет и старше, которые совершили не менее 10 тысяч шагов, были перечислены деньги на электронные кошельки. Подсчет шагов ведется на специальной платформе и в мобильном приложении. Положение о выплатах гражданам страны за ходьбу содержитсяв указе президента Узбекистана «О мерах по широкому внедрению в жизнь здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта», который был принят в октябре 2020 года.