В Турции стартовала активная фаза строительства большого промыслового траулера для «Тихоокеанской рыбопромышленной компании»: корабелы судостроительного завода Tersan приступили к резке металла для корпуса, сообщает специализированный портал Korabel. ru.

«Знаковое событие не только для нашего предприятия, но и для всей Колымы, — отметил генеральный директор ООО «Тихрыбком», президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов, — поскольку таких современных, экономичных и многофункциональных промысловых судов с портом приписки «Магадан» еще не было и нет. Серьезный, дорогой проект, к которому мы подошли основательно. На будущее судно у нас большие планы, связанные с развитием компании и в целом рыбной отрасли в регионе».

Главный инженер Вячеслав Степанов отметил прекрасную организацию производственного процесса на заводе Tersan. В немалой степени этому способствуют сопровождение проектировщиками всех стадий строительства, тесное взаимодействие исполнителей со специалистами заказчиков и богатый опыт турецких кораблестроителей, пояснил главный инженер.

«Одновременно завод строит около двадцати кораблей разного класса — и промысловые, и пассажирские, и специализированные. Качественно и очень быстро: наше судно обязались построить всего за два года. Не сомневаемся, что так и будет», — отметил он.

Контракт на строительство магаданские рыбаки и крупнейшая в Европе судоверфь Tersan подписали в ноябре 2020 года. Проект судна больше полугода готовили специалисты одного из лучших в мире проектантов в области кораблестроения — норвежской компании Skipsteknisk AS.

Новый кормовой траулер-процессор класса РМРС КМ рассчитан на команду из 111 человек. Рыбакам будет комфортно: в каждой каюте предусмотрены душ и санузел. Длина судна превысит 90 м. Ледовый класс ICE 3, скорость более 15 узлов.

Судно предназначено для тралового лова и переработки минтая, сельди, иваси и ставриды, в том числе в условиях битого льда, в промысловых районах Тихого океана.

Суточный объем переработки — 450 тонн. Траулер — настоящий плавучий завод, который в полном объеме заменит два больших судна предприятия — «Морской Волк» и «Си Хантер», работающих сейчас в Охотском и Беринговом морях на промысле минтая и сельди, говорят магаданские рыбаки. Они рассчитывают получить новый траулер к концу 2023 года.

Ранее TRT на русском писал, что входящее в госкорпорацию «Росатом» ФГУП «Атомфлот» заключило 7 июня контракт с турецкой Kuzey Star Shipyard на строительство плавучего дока для атомных ледоколов. Сейчас Kuzey завершает строительство двух паромов на сжиженном природном газе для линии Усть-Луга — Балтийск.