Зангезурский коридор: Дорога жизни, мира и процветания

До 2024 года Баку планирует завершить строительство своей части Зангезурского коридора, который соединит Нахичеванскую автономную республику с основной территорией Азербайджана. Эта транспортная артерия даст возможность проложить прямой сухопутный маршрут из Азербайджана в Турцию. #Зангезурскийкоридор #строительство #trtнарусском #дороги