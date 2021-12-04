ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Зангезурский коридор: Дорога жизни, мира и процветания
До 2024 года Баку планирует завершить строительство своей части Зангезурского коридора, который соединит Нахичеванскую автономную республику с основной территорией Азербайджана. Эта транспортная артерия даст возможность проложить прямой сухопутный маршрут из Азербайджана в Турцию. #Зангезурскийкоридор #строительство #trtнарусском #дороги
Зангезурский коридор: Дорога жизни, мира и процветания / Others
4 декабря 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us