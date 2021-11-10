Оборонная промышленность Турции намерена начать серийное производство наземных беспилотных транспортных средств (БТС) легкого, среднего и тяжелого класса для нужд структур безопасности, сообщает агентство Anadolu.

Соглашение о серийном производстве наземных БТС тяжелого и среднего классов достигнуто на мероприятии, прошедшем в офисе оборонной компании FNSS Defence Systems в Анкаре. Журналистам продемонстрировали возможности наземных БТС легкого, среднего и тяжелого классов.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отметил, что турецкие специалисты разработали линейку прототипов наземных БТС различных размеров и грузоподъемности.

«Наша цель — вселять страх в противника, обеспечивать армию технологическими разработками, позволяющими минимизировать потери, оставаться невидимыми и наносить максимальный ущерб врагу», — сказал он.

Управление оборонной промышленности Турции прилагает все усилия для оснащения сил безопасности самой эффективной и высокотехнологичной продукцией, заверил Демир. Управление оборонной промышленности при администрации президента Турции достигло договоренности с компанией FNSS о серийном производстве наземных БТС тяжелого класса, а с ASELSAN, Best Grup, Elektroland ve HAVELSAN — по наземным БТС среднего класса.

На церемонии также присутствовали представители компаний Tekatron и Ulusal Makine ve Katmerciler, специализирующиеся на производстве наземных БТС среднего класса, а также компании, участники проекта разработки наземных БТС легкого класса — Esetron, Hoytek, Altınay, Arox, Elektroland, Kuartis, Milsoft и Ras Teknoloji.