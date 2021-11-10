Крымские татары провели флешмоб в защиту дворцового комплекса калга-султана в аннексированном Россией Симферополе, вплотную к которому полным ходом ведутся строительные работы, сообщает «Подъем».

Руины дворца были обнаружены в 2017 году. Археологическая разведка обнаружила керамический водопровод, осколки фарфоровой и стеклянной посуды, много строительной керамики, курительную трубку и монеты времен Крымского ханства. Полноценные раскопки на месте так и не начались, зато началось строительство по соседству.

В пресс-службе мэрии сообщили, что пытались в суде отстоять застраиваемые участки, но проиграли — постановлением Совета министров Крыма (российские власти полуострова) эту землю исключили из территории выявленного объекта культурного наследия. «Участок, где ведется строительство, не входит в границы, установленные госкомитетом в части охраны вот этого памятника. Менял их кто? Вопросы надо задавать им. Не мы меняли границы», — заявили «Подъему» оккупационные власти полуострова.

В марионеточном министерстве культуры Крыма утверждают, что границы объекта поменяли после того, как ученые не нашли там «археологический культурный слой».

Калга — титул второго по значимости лица в иерархии Крымского ханства (после самого хана). Должность калги была учреждена в 1486 году третьим ханом Крыма Менгли I Гераем. Каждый хан при вступлении на престол назначал калгу — почти всегда из числа своих братьев, сыновей или племянников. Поскольку должность калги занимали только княжичи из ханского рода Гераев, именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к калгам часто использовалось название «калга-султан».