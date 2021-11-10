ПОЛИТИКА
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TikTok признал видео с армией РФ пропагандой «опасных организаций»
Видеоплатформа, принадлежащая китайской компании ByteDance, заблокировала ролик с участием российских военнослужащих и председателя Духовного управления мусульман Чечни. Причину удаления TikTok мотивировал кратко: «Опасные личности и организации»
TikTok признал видео с армией РФ пропагандой «опасных организаций»
TikTok признал видео с армией РФ пропагандой «опасных организаций» / Others
10 ноября 2021 г.

Видеоплатформа TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, заблокировала ролик с участием российских военнослужащих и председателя Духовного управления мусульман Чеченской Республики, размещенный в аккаунте информационного агентства IslamNews, сообщает самое издание.

Ролик является фрагментом из программы ЧГТРК «Грозный» о встрече российский военных с муфтием Чечни во время его визита в Сирию, в ходе которой один из военнослужащих объявил о принятии ислама.

Видео было заблокировано спустя несколько часов после размещения, успев набрать значительное количество просмотров, репостов и комментариев. Причину его удаления TikTok мотивировал кратко: «Опасные личности и организации».

В 2019 году британская газета The Guardian рассказала, что TikTok ограничивает доступ к роликам, которые противоречат политике властей Китая. В частности, модераторы блокировали видео, в которых упоминались площадь Тяньаньмэнь, независимость Тибета и религиозная группа Фалуньгун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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