Если Россия попытается повторить свои действия 2014 года в Украине, это будет серьезной ошибкой, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь напомнил о недавних сообщениях о том, что Россия наращивает военное присутствие у границ с Украиной.

«Нас беспокоит, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы [с Украиной], вторглась на суверенную территорию Украины и при этом ложно утверждала, что ее спровоцировали», — заявил Блинкен.

Москва использует такие заявленные «провокации», чтобы затем иметь возможность делать то, что ей хочется, указал он.

По словам госсекретаря, все провокации на востоке Украины происходят со стороны России, включая движение российских войск вблизи границы. При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтону не ясны российские намерения. «У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует», — пояснил он.

Белый дом будет работать с Конгрессом с целью гарантировать продолжение оказания военной помощи Украине, подытожил Энтони Блинкен.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита в США получил от американских властей новые данные о попытках эскалации со стороны России. Глава МИД также отметил, что обмен данными укрепляет обе стороны. Так, он рассказал, что Киев поделился со Штатами и их партнерами некоторыми новыми деталями о происходящем в Беларуси. Беларусь — это потенциальный фронт, который нельзя игнорировать, резюмировал Кулеба.

Российская сторона отрицает участие своих военных в конфликте в Донбассе, начавшемся в 2014 году, но допускала, что на территории Украины могли находиться россияне-добровольцы. Кроме того, после предыдущих обвинений в скоплении войск у границы Кремль неизменно утверждал, что действия России вроде как не несут угрозу ни для кого.

В октябре министр США Джордж Ллойд Остин совершил визит в Украину. Во время пресс-конференции он заявил, что Россия начала вооруженный конфликт в Донбассе и старается не допустить мирного разрешения вопроса в регионе. При этом он подчеркнул, что Украина должна имеет возможность урегулировать свое членство в НАТО без какого-либо внешнего вмешательства.

Позже, в начале ноября, Пентагон заявил о необычной активности российских военных вблизи границы с Украиной. Там призвали Россию прояснить свои намерения и предупредили, что любая агрессия или эскалация «серьезно обеспокоит» США.

На следующий день газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что США обратились по этому вопросу к Великобритании, Франции и Германии. «Причина [обращения] — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации», — отмечало издание.

Также Politico опубликовало снимки, на которых у города Ельни в Смоленской области, расположенной у границы с Беларусью, запечатлена военная техника, часть которой, предположительно, прикреплена к 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия сосредоточила у украинских границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тысяч человек. В частности, в состав сконцентированной группировки войск входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий ВВС и противовоздушной обороны ВКС РФ, а на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.

Аналитики из Conflict Intelligence Team также зафиксировали передвижение российских войск в населенных пунктах, граничащих с Украиной. Однако, по их мнению, переброс техники в Брянскую (Клинцы) и Воронежскую область (Богучар) может объясняться тем, что там дислоцируются долговременные российские военные объекты. Так, в Ростовской области базируется 150-я мотострелковая дивизия и проходят учения боевого армейского резерва страны. Содиректор программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в разговоре с The Insider отметил, что перемещение и сосредоточение техники еще не говорит о готовящемся наступлении. Но, как отмечает украинское разведведомство, Россия периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.