Турция занимает 1-е место по числу новых предприятий в Узбекистане, свидетельствуют данные, опубликованные Госкомстатом республики: за последние 10 месяцев было открыто 321 предприятие с турецким капиталом.

Далее следуют инвесторы из России, которые открыли в стране 296 предприятий. В тройку лидеров входят инвесторы из Китая, создавшие на территории Узбекистана 219 предприятий. В списке также 166 предприятий с инвестициями из Казахстана и 80 компаний Республики Корея.

Объем торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в последние годы характеризуется динамичным ростом. В 2016 году объем товарооборота составил 1,2 млрд долларов, а по итогам 2019 года — 2,5 млрд долларов, что на 27% выше по сравнению с 2018-м. В 2021-м только за 9 месяцев внешнеторговый оборот между Ташкентом и Анкарой составил $2,4 млрд. Половина из этих средств приходится на экспорт цветных металлов, текстильной и химической продукции.

Ранее TRT на русском писал, что в 2020 году в Узбекистане запустили бизнес 305 турецких предприятий, 265 — российских и 147 — китайских. Чаще всего иностранные фирмы выбирают для ведения бизнеса Ташкент, Самарканд и Сурхандарью, а больше всего иностранные бизнесмены инвестируют в сферы промышленности, торговли, строительства и сельского хозяйства. По данным на 1 января 2021 года, на территории Узбекистана действовала в общей сложности 11 781 компания с иностранным капиталом.

В августе прошлого года Совет министров Узбекистана принял решение о мерах по укреплению стратегического партнерства с Турцией. Согласно постановлению, утверждена программа мероприятий, которые выведут отношения между двумя странами на новый качественный уровень, а также создан координационный совет по расширению многостороннего сотрудничества. Совет будет вести мониторинг выполнения программы мероприятий и вносить вклад в реализацию совместных проектов.