О чем статья?

Бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев написал небольшую контраверсийную заметку об Украине. Опубликовало текст чиновника российское издание «Коммерсант». Как отмечает сам автор, он предлагает пять полемических тезисов, суть которых состоит в том, что руководство Украины несамостоятельно, им якобы руководят американцы, а потому вести переговоры с Киевом для Москвы бессмысленно. Необходимо подождать смены власти на более пророссийскую.

В тексте статьи Медведев обвиняет Зеленского, что тот занимает проукраинскую позицию. Фактически признавая, что в 2019 г. Москва возлагала огромные надежды на нового украинского президента. Но вдруг по прошествии двух лет он не оправдал их ожиданий, а наоборот, стал поддерживать проукраинский дискурс.

Да, ряд аналитиков отмечают, что Зеленский прошел свою внутреннюю эволюцию от политически индифферентных до проукраинских взглядов. Ровно такую же эволюцию в свое время прошел и Леонид Кучма, который в начале первой каденции обещал сделать русский вторым государственным, а под конец второй пытался получить Томос об автокефалии и удачно пресекал российские провокации на пограничном острове Тузла.

Сама должность президента, официального главы государства уже влияет на человека. Глупо, отстаивая интересы Украины, защищать интересы России — русский язык, российскую политику памяти или Московский патриархат. На то он и президент Украины, чтобы защищать столпы национальной идентичности народа.

Россияне не понимают этого, поскольку они до сих пор не считают Украину самостоятельным государством и рассматривают ее как союзную республику, как субъект Федерации. Т.е. как такой большой регион, но в рамках единой страны, единой политической системы, а поэтому искренне удивляются, как это так у украинцев могут быть собственные политические взгляды, позиции и интересы. Ну нет же отдельной международной или экономической политики у Татарстана или Воронежской области, а вот у Украины есть.

В Кремле считали, что политика украинского государства после Майдана — это временное явление. Досадное отклонение от нормы. Причуды руководства, пришедшего к власти после революции. Достаточно одного электорального цикла, чтобы поменять власть и все встало на круги своя. Но как раз таки Зеленский показал, что нет — ничего не вернется на круги своя. То, что россияне считали девиацией, на самом деле является нормой.

Наоборот, девиацией является пророссийскость, у которой нет шансов на победу в Украине. И ждать смены власти на какого-то украинского Лукашенко нет смысла. Это, кстати, взаимная тактика. Ни Киев, ни Москва не собираются отходить от своих позиций. И там, и там ждут смены власти в надежде на какие-то подвижки в позиции врага.

Медведев не понимает или делает вид, что не понимает, что Зеленскому просто нет необходимости никому служить, особенно каким-то мифическим националистам. Со старта у шестого президента Украины реальной власти было на порядок больше, чем у Путина на старте, не говоря уже о самом Медведеве.

Кто писал статью?

С вероятностью на 99% можно утверждать, что статью писал не Медведев, а какой-то гуманитарий на заказ. Тональность текста весьма развязная. Это больше похоже на стиль общения гопника из подворотни, чем на условного системного либерала, коим Медведева многие считали.

Об этом говорит использование прилагательных типа «дебильная» для характеристики Крымской платформы или «ублюдочный» при описании закона о коренных народах. Или абсолютно мерзкие намеки на национальность Зеленского.

К тому же в статье есть пассаж об идентичности, где присутствует фраза «каким богам вы молитесь?» – явно написанный не Медведевым. Он, благодаря своей жене Светлане, стал достаточно религиозным человеком, а верующим такие формулировки не свойственны.

При этом в статье имеется очень много обвинений, которые выставляет якобы Медведев, однако по факту все эти обвинения куда более актуальны для самой российской власти. Ну, например, «находятся в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняют свою отдельную историю», «став руководителем государства, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию» и так далее. Как отмечаетобозреватель Иван Яковина, эта статья во многом психоаналитическая и в основном про самого Медведева.

Зачем эта статья?

Дмитрий Медведев почти два года назад покинул большую политику. Его расцвет припал на президентскую каденцию 2008-2012 годов. Потом он 8 лет подряд был премьером. И вот в январе 2020, за два месяца до тотального всемирного локдауна, Путин уволил его с должности, определив зампредом в Совет национальной безопасности. В общем, в почетную ссылку. По правде говоря, и на должности премьера Медведев не сильно что-то и решал, а в СБ и подавно.

Его просто списали. На недавних выборах в Госдуму фронтменами партии власти «Единая Россия» были министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Медведева вообще не включили в кампанию, несмотря на то, что формально именно он является главой партии. До сих пор.

Так вот, данная статья — это заявка на возвращение в публичную политику. В ней Медведев хочет показаться большим патриотом, чем Путин. Он озвучивает то, что Путин думает, но сказать стесняется. Он показывает, что целиком и полностью разделяет путинский курс и фактически дает клятву лояльности Путину этой статьей, поскольку в цивилизованном мире любой политик после таких нецензурных публичных выпадов стал бы нерукопожатным. Медведев хочет назад в большую игру и начинает свою новую шахматную партию.

Кстати говоря, выбор в качестве площадки для публикации именно газеты «Коммерсант» не случаен, ведь она принадлежит олигарху Алишеру Усманову – близкому другу Медведева. Известный фильм Навального о коррупции Медведева «Он вам не Димон» как раз показывал связь премьера с олигархом. Кроме того, сейчас Медведев начал подковерную войну против других знаковых фигур Единой России. В Минобороны, которое возглавляет Шойгу, сейчас разгорелся коррупционный скандал. Достаточно детально об этом писал как раз таки «Коммерсант».

Также Медведев пытается блокировать работу спикера Госдуму Вячеслава Володина, ссылаясь на то, что ведущую роль должен играть не спикер, а глава партии, ведь именно эта партия набрала конституционное большинство. Укрепляется экс-премьер и на уровне символическом. На прошлой неделе патриарх Кирилл наградил чиновника орденом Сергия Радонежского сразу ІІ степени.

Медведев рассчитывает, что, вовремя спрыгнув с лодки, не замаравшись негативом от непопулярных мер по коронавирусу, он может снова вернуться во власть. Кстати, буквально на днях вышла его новая статья, на сей раз в правительственной «Российской газете», о стратегии борьбы с коронавирусом. В ней он предлагает Западу отказаться от вражды и сотрудничать во благо здоровья и благополучия граждан, обмениваться информацией о больных, лицензировать вакцины и открыть границы. Хотя понятно, что это не больше, чем фасадная риторика, которой россияне, как всегда, прикрывают планы по разведке и влиянию.

Но тут главное то, что Медведев позволяет себе высказываться на международные темы, формулировать и доносить определенные месседжи как бы от имени российской власти. Именно поэтому все дальнейшие публичные высказывания Медведева стоит рассматривать в первую очередь как предвыборные и агитационные. Поскольку его главная задача — понравиться одному-единственному избирателю — Владимиру Путину.