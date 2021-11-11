Башар Асад добился смещения Мустафы Джавада Гафари с поста командующего силами иранского спецподразделения «Кудс» на сирийской территории, сообщает иорданский телеканал «Аль-Хадат», принадлежащий саудовской корпорации «Аль-Арабия».

Причиной подобного шага со стороны сирийского режима были коррупция, нарушение суверенитета и самовольные действия Гафари против Израиля и США, говорится в публикации.

Согласно указанному источнику, командующий подразделениями «Аль-Кудс» и проиранскими ополчениями в Сирии Мустафа Гафари способствовал ввозу в страну контрабандных товаров и организации «черного рынка», который составлял конкуренцию государственному и частному сирийскому рынку. Кроме того, иранцы и их наемники использовали природные ресурсы Сирии без согласия властей, фактически занимались грабежом, а созданные ими коммерческие структуры уклонялись от уплаты налогов.

Мустафа Гафари не только открыто декларировал присутствие проиранских вооруженных сил в районах, где Дамаск якобы запрещал их размещение, но и самовольно действовал против США и Израиля, в результате чего Сирия оказалась на пороге региональной войны, говорится в репортаже телеканала «Аль-Хадат». В частности, 20 октября 2021 года по его приказу было осуществлено нападение на американские объекты в Сирии в районе аль-Танф на границе с Иорданией.

Источник телеканала считает, что изгнание Гафари, который «шел по стопам Касема Сулеймани», является ударом по иранскому проекту создания «сухопутного моста» между Ираном и Ливаном.

Впрочем, не исключено, что подобная публикация – инструмент информационной войны, поскольку она появилась на следующий день после первого за 10 лет визита в Дамаск главы МИД ОАЭ Абдаллы ибн Заида ан-Нахайяна. Сирийский режим пытается манипулировать темой снижения иранского влияния для возвращения в ЛАГ и наращивания связей с арабскими странами, заинтересованными в сдерживании Тегерана. В то же время есть информация, что в реальности в атаке на объект в ат-Танфе наряду с КСИР участвовали и силы 4-й механизированной дивизии под командованием родного брата Башара Махера Асада.

Специальное подразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции отвечает за военную разведку, а также за специальные операции за пределами Ирана. Это подразделение подчиняется напрямую рахбару Али Хаменеи. Руководитель сил «Кудс» генерал Касем Сулеймани был ликвидирован 3 января 2020 года в результате авиаудара в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа. После ликвидации Сулеймани его преемником на посту командира сил «Аль-Кудс» стал бригадный генерал Эсмаил Гаани.