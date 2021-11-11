Тема антипрививочников не уходит из топа новостей с лета, но особенно она обострилась в России в период нерабочих дней, когда Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Эксперты, среди которых политики, медики и психологи, говорят, что российским властям вместо давления на общество нужно выйти на открытый диалог с ним. А также решать реальные проблемы, а не заниматься только отчетами для галочки.

Одновременно российская пропаганда, как всегда, не сразу может нащупать концепцию подачи темы антивакцинаторства. Пока Россия бьет новые рекорды по смертности от коронавируса, иностранные версии Russia Today как ни в чем не бывало продолжают поддерживать антипрививочников и противников масок: иногда просто предоставляя им эфирное время, а иногда и распространяя откровенные фейки про COVID-19 и вакцинацию. Между тем российская версия RT отличается до неузнаваемости, своим согражданам RT объясняет, что вакцинироваться и носить маски обязательно нужно, отмечает The Insider.

Власть такая власть…

4 ноября Росздравнадзор потребовал выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Причем особое внимание ведомство попросило обратить на врачей — противников вакцинации. Наказывать их предложили по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.

По совпадению в то же самое время против обязательной вакцинации взбунтовались 19 сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, всем коллективом написавшие заявления на увольнение. На следующий день к ним присоединились медики из соседнего села Пашково, которые «страхуют» их на вызовах по району. Количество заявлений увеличилось до 27, а количество людей, которые рисковали остаться без медпомощи, составило почти 10 тысяч человек.

Но дыма без огня не бывает… Выяснилось, что такое решение медики приняли из-за распоряжения главврача ЕАО, согласно которому власти автономии намеревались уже к 15 ноября привить первой дозой вакцины 100% медработников и гордо рапортовать об этом. В итоге не желающих попадать в официальные отчеты медиков записали не только в «бунтовщики», но даже в «ярые антипрививочники» и «некомпетентных работников». Однако чиновникам все же пришлось пойти с ними на переговоры.

Примечательно, что после них по информпространству быстро распространились новости о том, что часть медиков изменили свое мнение и записались на прививки. Однако водитель скорой помощи, депутат Облученского районного собрания от КПРФ Иван Краснослободцев в эфире Дождя публично опроверг это заявление властей. «Медики забрали заявления об увольнении, но прививаться по-прежнему не хотят», — сообщил он. Манипулирующее поведение чиновников в очередной раз вызвало осуждение общественности и сомнение в принимаемых ими решениях. Тем более что сами медики на Дальнем Востоке подчеркивают: «Мы не антиваксеры. Мы просто добиваемся нормального отношения к себе».

«На нас хотят сэкономить»

Действительно, тема с медработниками в ЕАО не такая простая и однозначная, как, возможно, хотели представить ее власти, которым важна статистика. Масло в огонь подлили и сообщения о том, что в это же время в США суд приостановил обязательную вакцинацию от COVID-19 в крупных компаниях.

«История с не желающими прививаться медработниками — это обычная мировая история, — заявил глава экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов. — И везде мотивация отказа не в последнюю очередь базируется на здравом смысле и стремлении к уважению, а не на антиваксерстве». Например, в Великобритании среди вала оскорблений в адрес не желающих прививаться врачей все же иногда звучит здравое: «Ребята, в Британии 90 тысяч вакансий медработников незанятых. Вы хотите, чтобы их стало 100? Только для того, чтобы министр здравоохранения вышел к прессе и пробубнил, что 100% медработников вакцинировано?»

«Вообще, обществу нужны привитые со справкой врачи или обладающие иммунитетом?» — подчеркнул политолог Кузнецов и отметил: во всех странах отказники говорят, мол, «оцените иммунитет, а не заставляйте нас в него вмешиваться ради справки и отчетности».

Именно это пытаются донести и медики с Дальнего Востока, которые второй год работают в красной зоне и которые переболели коронавирусом. Сначала обследуйте нас, говорят врачи. «Потом принимайте решение — вакцинировать или нет, — объяснила позицию коллектива порталу «Сибирь. Реалии» фельдшер Елена, попросившая не называть фамилию. — Недавно переболевшим с высоким уровнем антител к ковиду зачем колоть вакцину? Нет, на нас и тут хотят сэкономить — зачем вас обследовать, тратить «лишние» деньги?»

Также она отмечает и другую экономию на медиках местной красной зоны. Во-первых, их заработная плата составляет 15–19 тысяч рублей. Во-вторых, за всю пандемию им выплатили «ковидных» один раз 19 тысяч и потом не каждый месяц выдавали по 2-3 тысячи рублей. Очевидно, что это тот самый случай, про который нельзя сказать, что «незаменимых нет», но который, как замечает политолог Глеб Кузнецов, только показывает, что «государство в ЕАО не настолько хороший работодатель». Та же фельдшер Елена сомневается, что «кто-то из другого региона польстится» на их деньги и приедет спасать жизни, рискуя собственной.

«На самом деле история-то про социальное и имущественное неравенство, про уважение к профессионалам и его отсутствие, про формализм, бесчеловечное отношение и игнорирование здравого смысла снизу доверху, — резюмирует эксперт. — А вовсе не про глупых антиваксеров, как пытаются это представить».

«Люди не верят государству», а не вакцине

Но пока все разобрались с медиками, заявившими о проблемах на пике «антирекордов» по заболеваемости коронавирусом и смертности от него, по всей стране даже их коллеги успели поделиться на два лагеря и в очередной раз подорвать авторитет вакцины, не говоря уже об авторитете властей.

Например, инфекционист из Томска, работавшая в «красной зоне» коронавирусного госпиталя и одна из первых поставившая «Спутник V» (заболела COVID-19 после первой дозы), Евгения Алексеева уверена, что «основная причина «бунта» — в низком качестве образования — к сожалению, не все медики компетентны». Она говорит: «Сейчас рекомендации изменились — в Америке давно ставят вакцину сразу после выздоровления».

А вот иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, который, основываясь на многочисленных исследованиях, утверждает, что вакцинация снижает не только риски заболеть самому, но и риски (правда, чуть меньше) заразить другого, полагает, что в России даже медики становятся жертвами «провальной официальной информационной политики о вакцинах», а тем более россияне без медобразования.

«Люди просто не верят государству, — считает сотрудник станции скорой помощи в подмосковном Железнодорожном и координатор отделения «Независимого профсоюза работников скорой помощи» в Москве Дмитрий Беляков. Он рассказал порталу «Сибирь. Реалии», что на обоих его работах врачи привились, но не без возмущений. «Сотрудники скорой возят пациентов в тяжелом состоянии с прививками и делают какие-то свои выводы, не зная, сколько их от общего числа заболевших в тяжелой форме, — объясняет доктор. — А официальной прозрачной статистики в России нет».

Получается, власть в России, которая не признает альтернатив, настаивает, чтобы ей верили безоговорочно. И мотивирует людей заботиться о своем здоровье не реальными данными о пользе вакцины, а карательными мерами за несогласие. Так, член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона. «В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — заявил Лукашев.

«Свои» и «чужие»

Однако другие эксперты уверены: человека, решившего не прививаться от коронавируса, почти невозможно переубедить. «Потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения», — заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Он добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку — это хорошо, «но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация — дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна». Есть вероятность, что тогда сопротивление, которое сейчас вызывается давлением чиновников и амбивалентной позицией ключевой фигуры, уменьшится.

Заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик Российской академии образования Александр Асмолов предупреждает, что в условиях различных катастроф, к которым, несомненно, можно отнести COVID, в обществе прорываются комплексы ксенофобского поведения, у истоков которых стоит жесткое «черно-белое» деление людей на «своих и чужих».

«Для канализации возникающей в ситуации катастрофы агрессии «чужие» стигматизируются — на них навешиваются аффективно окрашенные ярлыки. — объясняет именитый психолог. — Ныне, довожу нашу ситуацию поиска «иностранных агентов» до абсурда, на «агентов ковида» навешивается ярлык «ковид-диссидентов». Подчеркну, что любое тиражирование подобных символов ненависти неминуемо приводит общество к еще большему социально-психологическому расслоению и росту установок ксенофобского поведения».

По мнению Асмолова, «абсолютное зло — это отсутствие альтернатив, отсутствие любого выбора». «Можно ли называть «агентом ковида» того, кто говорит, что я не хочу находиться в безальтернативной ситуации, когда мне указывают в авторитарном стиле только единственный путь и говорят, что знают, как надо, и что другого пути нет?» — уточняет академик, подчеркивая, что непонимание трансформации взглядов на болезнь порой приводит к ослаблению авторитета науки, а также к отсутствию рефлексии возможностей власти.

Пожалуй, в этом и заключается феномен так называемых антипрививочников в РФ: их плодит сама власть, которая идет на переговоры только тогда, когда понимает, что не только от нее зависят люди, но и сама она зависит от людей. Ситуация с медиками на Дальном Востоке только подсветила это.