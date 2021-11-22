Турция опровергла обвинения греков в причастности к миграционному кризису

Командование береговой охраны Турции обнародовало видеоролик, опровергающий обвинения Афин. На кадрах греческое прибрежное судно не дает беженцам пересечь ее территориальные воды, направляя их в сторону Турции. При этом ранее Афины обвиняли Анкару в том, что это якобы она подталкивает мигрантов к греческой границе. #Греция #Турция #мигранты