22 ноября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Турция опровергла обвинения греков в причастности к миграционному кризису
Командование береговой охраны Турции обнародовало видеоролик, опровергающий обвинения Афин. На кадрах греческое прибрежное судно не дает беженцам пересечь ее территориальные воды, направляя их в сторону Турции. При этом ранее Афины обвиняли Анкару в том, что это якобы она подталкивает мигрантов к греческой границе. #Греция #Турция #мигранты
Турция опровергла обвинения греков в причастности к миграционному кризису / Others
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