Расположенный в Вашингтоне Мемориальный музей памяти жертв Холокоста опубликовал отчет, в котором заявляется, что Китай «может совершать геноцид» мусульман-уйгуров.

В 56-страничном отчете под названием «Чтобы заставить нас медленно исчезнуть: атака китайского правительства на уйгуров» документируется политика правительства Китая в отношении уйгуров: массовая слежка, уничтожение уйгурской религии и культуры, принудительная стерилизация, массовое заключение под стражу, принудительный труд, изъятие уйгурских детей из их семей.

Действия Пекина выходят за рамки ускоренной ассимиляции. В документе подчеркиваются меры по снижению фертильности среди уйгуров: принудительная стерилизация и контрацепция и разделение мужчин и женщин.

Авторы отчета считают, что намерение китайских властей — добиться биологического исчезновения такой группы, как уйгуры.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана.