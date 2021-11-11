Тренер грозненского «Ахмата» Яя Туре рассказал Нобелю Арустамяну о том, как в бытность игроком английского «Манчестер Сити» отказывался употреблять алкоголь на командных вечеринках и становился жертвой розыгрыша.

Ивуариец, являющийся соблюдающим мусульманином, принципиально не употребляет алкоголь.

«В Англии с этим сложно. Когда там играешь, периодически бывают командные вечеринки. Они любят прикалываться: могут подлить что-нибудь в напиток. Это часть их футбольной культуры, и это очень сложно. Ты думаешь, что это кока-кола, выпиваешь, а там все алкогольное», — рассказал Туре.

«Но в целом за 9 лет, которые я провел в Англии, все было нормально, под контролем. Все себя контролировали, кроме одного случая. В тот год мы выиграли Премьер-лигу, у нас был большой командный праздник, мы хотели разделить этот момент все вместе. В итоге некоторые игроки перебрали», — вспомнил ивуариец.

Яя Туре является одним из самых титулованных африканских футболистов. В составе «Барселоны» он дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. С «Манчестер Сити» Туре трижды выигрывал чемпионат Англии. В составе сборной Кот-д’Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций. Карьеру футболиста Туре завершил в 2020 году. Летом 2021 ивуариец вошел в тренерский штаб грозненского «Ахмата».