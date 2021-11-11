В казахстанском Усть-Каменогорске состоялось открытие завода «Ульба-ТВС», сообщает пресс-служба Национальной атомной компании «Казатомпром».

Новое предприятие расположилось на территории Ульбинского металлургического завода (УМЗ) — крупнейшего в СНГ производителя урановой продукции. При строительстве завода было использовано высокотехнологичное оборудование производства Китая, Франции, Германии и США. На заводе будут выпускать тепловыделяющие сборки (ТВС) — инженерные конструкции, предназначенные для получения тепловой энергии в ядерном реакторе.

«Ульба-ТВС» — казахстанско-китайское совместное предприятие, учредителями которого являются УМЗ (дочерняя компания «Казатомпрома») с долей 51% акций и CGNPC-URC (дочка China General Nuclear Power Corporation) с 49% акций.

«Открытие инновационного производства позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний мира в атомной промышленности. Организация наукоемкого производства открывает новые возможности для нашей страны по дальнейшему развитию сотрудничества с другими государствами в атомной сфере», — заявил председатель правления «Казатомпрома» Мажит Шарипов.

Для производства выбрана передовая технология французской компании Framatome — одного из мировых лидеров в изготовлении ТВС. Одна ТВС содержит 264 тепловыделяющих элемента, которые представляют собой длинные металлические стержни, в их полости помещаются топливные таблетки, которые и выпускает УМЗ.

Таким образом, наряду с собственной деятельностью, новое предприятие позволит «загрузить» мощности Ульбинского металлургического завода. «Ульба-ТВС» получило сертификат компании Framatome, который подтверждает, что завод может изготавливать ТВС в объеме 200 тонн урана в сборках в год. Заводу также присвоен статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли Китая: основным покупателем ТВС станет китайская CGNPC-URC.

«Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана. В 2020 году казахстанская компания добыла около 23% от совокупной мировой добычи природного урана.