Президент США Дональд Трамп распорядился расширить центр содержания на военно-морской базе Гуантанамо-Бэй, чтобы подготовить дополнительные места для иностранных преступников. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам Трампа, на базе, расположенной на Кубе, есть тысячи свободных мест, и власти США планируют использовать их для содержания «опасных нелегалов».

«У нас в Гуантанамо есть 30 тыс. мест для самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу. Некоторые из них настолько опасны, что мы даже не доверяем их странам, поэтому отправим их в Гуантанамо», — заявил Трамп.

Ранее он подписал закон, расширяющий полномочия федеральных властей по депортации мигрантов, обвиняемых в преступлениях.

Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу Трампа, назвав Гуантанамо «идеальным местом» для содержания преступников и заверив, что расширение центра можно провести быстро.

Власти Кубы резко осудили решение США. Президент Мигель Диас-Канель назвал его «актом жестокости» и напомнил, что Гуантанамо находится на «незаконно оккупированной территории Кубы».

Военная тюрьма в Гуантанамо была открыта в 2002 году для содержания лиц, обвиняемых в терроризме, включая подозреваемых в атаках 11 сентября 2001 года. Сейчас там остаются 15 заключенных. Ранее власти США обещали закрыть тюрьму, но этого так и не произошло.

Гуантанамо неоднократно становилась объектом критики правозащитников, которые указывали на применение пыток к узникам и их длительное содержание без предъявления обвинений.