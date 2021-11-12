Пятигорский городской суд в Ставропольском крае признал местного жителя Алибега Дибирова виновным в организации несогласованного властями публичного мероприятия – он призвал верующих собраться в кафе для празднования Мавлид ан-Наби (дня рождения пророка Мухаммеда). За это активиста приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей, сообщает портал «Кавказ.Реалии».

Как говорится в постановлении суда, 18 октября Дибиров «организовал призыв граждан к проведению несанкционированного мероприятия, посвященного месяцу рождения пророка Мухаммеда, без согласования с органами местного самоуправления». Встреча прошла в кафе «Дача», на нее пришли около 120 уроженцев Дагестана.

В судебном заседании привлекаемый к административной ответственности вину признал. Он пояснил, что не является председателем исламской общины, а собрал верующих «чтобы обсудить как дальше жить и как быть».

«Правонарушение» выявил оперуполномоченный Центра противодействия экстремизму ГУ МВД Ставропольского края. Алибегу Дибирову грозил штраф от 20 до 30 тысяч рублей или до десяти суток ареста. Судья Пятигорского городского суда Алексей Беликов приговорил его к минимальному наказанию.

Ранее промышленный суд Ставрополя привлек троих верующих к административной ответственности за проведение несогласованного с властями публичного религиозного мероприятия. Магомеда Саламова, Раджаба Хаамирзаева, Магомеда Гитинова признали виновными в молитвенном религиозном собрании мусульман. Согласно материалам дела, они организовали в банкетном зале «София» в Ставрополе религиозное собрание «с проведением проповедей ученых-богословов и исполнением религиозных песнопений (нашидов)». В собрании приняли участие более 200 человек, объявление о нем было размещено в соцсети Instagram.

Магомед Саламов, Раджаб Хаамирзаев, Магомед Гитинов, привлеченные к административной ответственности по части 2 статьи 202 КоАП РФ, на суде «раскаялись» и в итоге отделались предупреждением.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Ставропольского края, комментируя административное наказание за проведение собрания с исполнением нашидов, верующие региона должны согласовывать религиозные мероприятия с муфтиятом в мечетях, а разрешение на проведение подобного мероприятия в других местах выдают власти, обращал внимание портал «Кавказский узел». Однако каждая встреча верующих технически не может быть согласована с властями, указывал кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Проведение религиозных мероприятий не должно считаться массовым мероприятием, заявил глава Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской. Нехватка мечетей в Ставрополе – «больная и давняя тема» для города, отмечал он и добавлял, что Ставрополье – «регион многонациональный», где «проживает более 100 национальностей», при этом число мусульман только увеличивается.