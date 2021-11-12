В американском штате Нью-Мексико выставили на продажу целый военный город Форт Уингейт, сообщает The New York Post (NYP).

Город площадью 72,8 тысячи кв. м был местом проживания для американских военных с 1860 по 1910 год. Его стоимость оценили в $11 млн. В нем находятся 27 жилых домов, которые сдаются в аренду. Есть кафе, заправочная станция, огромная парковка и почтовое отделение.

Нынешний владелец никогда не выезжал за пределы города и теперь хочет провести остаток времени в путешествиях», — сказал представитель риелторской компании Realty One Group Марк Прайс.

По его словам, владелец на протяжении нескольких десятилетий управлял арендой домов и коммерческими операциями в городке. Он также является начальником пожарной охраны и полиции.

Прайс отметил, что городское почтовое отделение все еще функционирует, однако кафе и заправка прекратили работу, как только город был выставлен на продажу.

Неподалеку от города находится действующая школа. Также рядом с городком стоит заброшенная военная база, которая использовалась для хранения взрывчатых веществ времен Первой и Второй мировых войн. Риелтор указал, что некоторые киностудии уже обратились с предложением о покупке. Они хотят превратить это место в съемочную площадку, сохранив при этом и жилые помещения.

Ранее TRT на русском писал, что на российском сайте объявлений «Авито» был выставлен на продажу дом, который на протяжении 20 лет служит единственной мечетью для мусульман в городе Шахты Ростовской области.

В России с каждым годом все чаще появляются предложения о продаже религиозных зданий. Так, в феврале на торги было выставлено историческое здание мечети 1870 года постройки в Ворошиловском районе Волгограда, писал TRT на русском. А в конце 2020 года москвич Павел Осипов купилправославный храм в Тульской области за 186 тысяч 300 рублей. Храм Димитрия Солунского вместе с прилегающим земельным участком был выставлен на «Авито» из-за банкротства предыдущего владельца. При этом первоначальная стоимость здания святыни составляла 450 тысяч рублей.