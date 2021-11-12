Киев планирует дополнительно перебросить к украино-белорусской границе 8,5 тысячи военных и полицейских и 15 вертолетов. Охрану границы решено усилить на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов, сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

По его словам, для комплексного решения проблемы необходимо строительство надежной современной «интеллектуальной границы» с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд гривен, говорит Монастырский. Средства будут выделены из бюджета. Дополнительная группа силовиков будет насчитывать 3 тысячи пограничников, 3,5 тысяч нацгвардейцев и 2 тысячи полицейских.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

«Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов», — заявил глава ведомства, слова которого также приведены на сайте МВД.

Ситуация с мигрантами осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Позже они попытались сломать забор с колючей проволокой и попасть на территорию ЕС.

В Варшаве прошло заседание кризисного штаба с участием премьер-министра и министра обороны в связи с событиями на польско-белорусской границе. 9 ноября сейм (парламент) Литвы принял постановление, которое вводит с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Как писал TRT на русском, США предупредили союзников по Европейскому союзу, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение на территорию Украины в связи с тем, что между Москвой и ЕС разгорается напряженность из-за ситуации с мигрантами и поставок энергоносителей. Предупреждение США по поводу Украины в адрес ЕС является дополнением к противостоянию между Польшей и Беларусью из-за миграционного кризиса, пишет Bloomberg.

Из-за готовящихся санкций против Минска в связи с миграционным кризисом Александр Лукашенко 11 ноября пригрозил перекрыть трубопровод, по которому российский газ поставляется в ЕС, если Польша закроет свою границу. Два чиновника администрации президента США заявили Bloomberg, что Россия «координировала» миграционный кризис на границе между Беларусью, Польшей, Литвой и Латвией, чтобы дестабилизировать регион.