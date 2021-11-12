Систему перехвата дронов под название Fedai успешно испытали в Турции, сообщает 11 ноября агентство Anadolu. Она будет готова к поставке в начале 2022 года.

Комплекс предназначен для поражения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам члена правления компании Transvaro Гюрая Али Джанлы, несколько заказов на Fedai уже получены из-за рубежа.

«К настоящему времени с конвейера сошло 10 серийных дронов-перехватчиков Fedai. На версию противодронов с несколькими пусковыми установками спрос особо высок. Комплекс включает наземный пункт управления, радар, систему глушения, термальную камеру, три системы запуска», — заявил он.

Он рассказал, что комплекс постоянно улучшается. В данный момент беспилотник можно запускать из стационарной пусковой установки, разработчики сейчас работают над переносным вариантом, которому даже не нужен будет радар. БПЛА является частью широкого спектра систем обнаружения и уничтожения дронов, разработанных Havelsan и Transvaro.

Джанлы сообщил, что турецкие разработчики работают с заказчиком из юго-восточной Азии, который заказал анти-дроны, способные перехватывать летательные аппараты на высоте до 5 километров.

По его словам, в Fadai заказчики хотят видеть не только систему перехвата беспилотников, но и комплекс DROKA, способный на перехват вертолетов и винтовых самолетов на малых высотах.

Прототип перехватчика ударных дронов Fedai был представлен на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO, организованной ассоциацией SAHA в Стамбуле.