Наталья Поклонская и ее дочь получили в собственность элитную квартиру в Москве стоимостью около 53 млн рублей, узнали «Важные истории».

Площадь квартиры составляет 119,2 м². Недвижимость расположена в Западном административном округе Москвы в жилом комплексе «Дача Сталина» (Староволынская улица, 12).

Этот ЖК называют «домом управления делами президента» (у управделами там было 34 квартиры). В комплексе находятся служебные квартиры управления, часть из них была приватизирована чиновниками.

«Российская Федерация« передала квартиру Поклонской 4 октября, когда та уже сложила мандат депутата Государственной думы РФ, но еще не приступила к исполнению обязанностей посла в Кабо-Верде. Половина квартиры досталась дочери Поклонской Анастасии Мериуц.

Средняя стоимость квадратного метра с ремонтом в этом ЖК составляет около 445 тысяч рублей, поэтому квартира Поклонской и ее дочери может стоить около 53 млн. Согласно антикоррупционным декларациям, за шесть последних лет Поклонская заработала всего 25,2 млн рублей. При этом для получения квартиры от государства специальная комиссия должна признать чиновника «нуждающимся» и поставить его на очередь для улучшений жилищных условий.

Нуждающимися признают тех, чье жилье меньше 15 м² на человека, поэтому в случае с Поклонской и ее дочерью жилплощадь должна быть меньше 30 м².