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Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года
Великобритания и Иран достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в $535 млн за сорванный в 1974 году контракт о поставке более чем тысячи британских танков
Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года
Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года / Others
12 ноября 2021 г.

Великобритания и Иран достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в $535 млн за сорванный в 1974 году контракт, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Ирана Али Багери Кяни, сообщает Bloomberg.

Контракт между компанией International Military Services (IMS) и Ираном о поставке более чем тысячи британских танков Тегерану был заключен в 1974 году. Однако из-за Исламской революции в Иране в 1979 году Лондон отказался выполнять условия контракта.

Международный суд ООН в 2012 году призвал Великобританию выплатить Ирану компенсацию, но британские власти утверждали, что не могут сделать этого, так как министерство обороны Ирана находится под санкциями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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