Великобритания и Иран достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в $535 млн за сорванный в 1974 году контракт, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Ирана Али Багери Кяни, сообщает Bloomberg.

Контракт между компанией International Military Services (IMS) и Ираном о поставке более чем тысячи британских танков Тегерану был заключен в 1974 году. Однако из-за Исламской революции в Иране в 1979 году Лондон отказался выполнять условия контракта.

Международный суд ООН в 2012 году призвал Великобританию выплатить Ирану компенсацию, но британские власти утверждали, что не могут сделать этого, так как министерство обороны Ирана находится под санкциями.