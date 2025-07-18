Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна 18 июля поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Ранее Братислава блокировала принятие нового санкционного пакета, выступая против предложения Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа с 2028 года.

Словацкие власти опасались, что подобная мера приведет к дефициту газа, росту цен, увеличению транзитных сборов и возможным искам со стороны «Газпрома».

По словам Фицо, ему удалось достичь договоренности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии по ценам на газ.

«На данном этапе уже было бы контрпродуктивно продолжать завтра блокировать 18-й пакет санкций. Все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции уже угрожает нашим интересам», — заявил он, его цитирует издание SME.

Ранее Фицо заявлял, что Словакия откажется от блокирования санкционного пакета при условии, что получит гарантии от ЕС по защите собственных интересов в сфере энергетики. В частности, обсуждалось ограничение транзитных сборов за поставки газа из альтернативных источников.

Кроме Словакии, 18-й пакет санкций по-прежнему блокируют Мальта, Греция и Кипр. По данным Bloomberg и Politico, они выступают против изменения потолка цен на российскую нефть, однако готовы к дальнейшим переговорам.

Согласно инициативе Еврокомиссии, в новом пакете предельная цена на российские энергоносители должна составлять на 15% ниже среднего рыночного значения за последние десять недель. Сейчас потолок имеет фиксированный уровень — для нефти это $60 за баррель.

Москва считает западные санкции незаконными. В ответ на введенный потолок цен Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, в которых фигурируют такие условия.

Последний раз президент России Владимир Путин продлил это эмбарго в июне 2025 года — до конца текущего года.