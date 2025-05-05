ПОЛИТИКА
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Трамп не исключил военный захват Гренландии
Дональд Трамп заявил, что не исключает силовой захват Гренландии, вновь назвав остров стратегически важным
Трамп не исключил военный захват Гренландии
Гренландия / Reuters
5 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

На вопрос, готов ли он исключить такой сценарий, Трамп ответил: «Я этого не исключаю. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но и не исключаю ничего. Нет, не в этом случае».

Он пояснил, что Гренландия имеет ключевое значение для международной безопасности.

«Нам очень нужна Гренландия. Там живет немного людей, о которых мы позаботимся, будем их ценить и все такое. Но нам она нужна», — сказал он.

Трампа также спросили о возможности применения силы против Канады. Он ответил, что считает это маловероятным.

«Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу, если честно», — сказал он.

Американский лидер подтвердил, что говорил с новым премьер-министром Канады Марком Карни, но вопрос о присоединении Канады к США не поднимался. По его словам, эта тема может появиться во время визита Карни в Вашингтон «на этой или следующей неделе».

Ранее администрация Трампа неоднократно заявляла о намерении установить контроль над Гренландией. СМИ сообщали, что Белый дом даже оценивал потенциальную стоимость силового захвата.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 2 апреля вновь осудила заявления Трампа, выступая с критикой в ходе визита на Гренландию. В Копенгагене такие инициативы США считают неприемлемыми.

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