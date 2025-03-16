ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина оставила Суджу
Украинские военные официально признали уход из крупнейшего захваченного ими города Курской области
Украина оставила Суджу
/ AFP
16 марта 2025 г.

Украинские войска выведены из Суджи — ключевого города Курской области. Об этом можно судить по опубликованной украинским Генштабом карте, где показан полный вывод войск из крупнейшего среди захваченных ВСУ российских населенных пунктов.

Это совпало с заочной дискуссией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа об окруженных в Курской области украинских войсках. В Киеве сообщения об окружении ВСУ опровергают.

Министерство обороны РФ сообщило о взятии Суджи 13 марта.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении операции ВСУ в Курской области, отметив, что ее цели — в частности ослабить давление на другие участки фронта — были достигнуты.

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