Украинские войска выведены из Суджи — ключевого города Курской области. Об этом можно судить по опубликованной украинским Генштабом карте, где показан полный вывод войск из крупнейшего среди захваченных ВСУ российских населенных пунктов.

Это совпало с заочной дискуссией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа об окруженных в Курской области украинских войсках. В Киеве сообщения об окружении ВСУ опровергают.

Министерство обороны РФ сообщило о взятии Суджи 13 марта.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении операции ВСУ в Курской области, отметив, что ее цели — в частности ослабить давление на другие участки фронта — были достигнуты.