Росатом планирует к концу 2023 года завершить работы по очистке территорий в Кыргызстане и Таджикистане, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по международной деятельности Николай Спасский в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ.

«Плановый срок завершения работ и в Кыргызстане, и в Таджикистане, в соответствии с утвержденной программой, это конец 2023 года», — сказал Спасский, рассказывая о ходе выполнения межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

По словам Спасского, в Кыргызстане полностью завершены работы в районе населенного пункта Каджи-Сай, хвостохранилище там выведено из эксплуатации. В районе поселка Мин-Куш первоочередной задачей является ликвидация хвостохранилища Туюк-Суу — наиболее тяжелого, где существует опасность схода оползня. «Контракт на весь объем работ по объектам зоны Мин-Куш, а это более одного миллиарда, рассчитываем ввести в силу в ближайшие дни», — сообщил Спасский.

Что касается Таджикистана, то здесь задача заключается в рекультивации хвостохранилищ и промышленной площадки бывшей «Фабрики бедных руд» в районе города Истиклол, добавил Спасский. «Технические решения полностью отработаны, сейчас завершаем конкурсные процедуры. В ближайшие месяц-два рассчитываем подписать контракт и в первом квартале следующего года приступим к работам», — сказал замгендиректора Росатома.

На момент составления межгосударственной целевой программы рекультивации территорий в Кыргызстане самыми проблемными считались хвостохранилище Туюк-Суу неподалеку от поселка Мин-Куш и хвостохранилище Каджи-Сай на месторождении «Джильское», отмечает ТАСС. Поселок Мин-Куш возник в 1947 году как центр добычи урановой руды, а хвостохранилище Каджи-Сай на урановом месторождении «Джильское» эксплуатировалось с 1952 по 1966 годы. В Таджикистане одним из наиболее крупных урановых месторождений времен СССР было Табошарское месторождение в районе города Табошар (Истиклол), открытое еще в 1925 году. Активная добыча урана там продолжалась с 1944 по 1965 год.

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